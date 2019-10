Calvo insta l'independentisme a buscar ss després de la sentència

La vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha instat a l'independentisme a què impulsi nous lideratges després de la sentència del procés. Durant una entrevista aquest matí al programa de Los desayunos de TVE, Calvo explicat que creu que els presos polítics han de deixar pas a nous relleus al capdavant dels partits independentistes. En aquest sentit ha volgut recordar que Catalunya "ha de treure moltes conclusions de fins on pot arribar".A més, la ministra ha emfatitzat que durant els 17 mesos que el PSOE porta al capdavant del govern de l'Estat, la Generalitat "no s'ha excedit ni un mil·límetre" de les seves competències. Per altra banda ha negat que Pedro Sánchez es mostri reticent a dialogar amb Quim Torra. Segons Calvo, el president català pot acudir com qualsevol altre a la Moncloa per parlar amb Sànchez i ha recordat el consell de ministres de l'any passat a Barcelona com una mostra de la voluntat de diàleg de l'executiu de PSOE. De tota manera, no ha entrat a valorar la negativa de Sánchez a agafar el telèfon a Torra , que el va trucar fins a cinc vegades la setmana passada.Sobre les polèmiques declaracions del ministre de justícia Fernando Grande-Marlaska comparant la violència viscuda a Catalunya amb la del País Basc , Calvo ho ha justificat dient que es referia a la capacitat que tenen ara les imatges de generar un major impacte en comparació a fa 20 anys. "Abans les veiem un cop a les notícies i ara ho veus en directe per tot arreu", ha apuntat.Després de l'exhumació del dictador Francisco Franco del Valle de los Caidos, Calvo també ha estat preguntada per si es preveu fer alguna cosa amb el cadàver de José Antonio Primo de Rivera. Respecte això Calvo ha explicat que en principi no es preveu fer res, ja que l'ideòleg de La Falange és considerat una víctima més de la Guerra Civil i per tant pot romandre al Valle de los Caidos com a tal.

