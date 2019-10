Vox superaria per primera vegada la barrera dels 40 escons, segons una enquesta d'«El Mundo»

Vox superaria per primer cop la barrera dels 40 escons i arribaria fins als 41, segons una enquesta d' El Mundo per a les eleccions espanyoles del 10 de novembre. El mateix sondeig dibuixa una patacada històrica de Ciutadans, que cauria dels 57 diputats fins als 16 i podria veure com ERC el supera amb 17 escons.El PSOE, per la seva banda, guanyaria les eleccions però cauria tres escons, fins als 120, mentre que el PP és el gran beneficiat de la votació, que creixeria una trentena de diputats i passaria dels 66 als 97. Podem també baixaria dels 42 fins als 34 diputats. En clau catalana, ERC guanyaria les eleccions i eixamplaria la distància amb l'altra força independentista, JxCat, que es quedaria amb quatre escons.En aquesta escenari, esquerra i dreta es trobarien en un empat tècnic i el PSOE continuaria necessitant Podem i els independentistes per governar. Sumaria també majoria absoluta una gran coalició entre PSOE i PP, tot i que ara per ara és un escenari poc probable.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor