Llibertat provisional per a cinc persones detingudes pels aldarulls de dissabte a Barcelona

El jutjat d'instrucció número 29 de Barcelona, en funcions de guàrdia, ha decidit deixar en llibertat provisional cinc persones detingudes pels aldarulls al centre de Barcelona dissabte a la nit. Com a mesura cautelar, el jutjat els prohibeix participar en manifestacions i concentracions de protesta mentre duri la instrucció. La causa està oberta per desordres públics i atemptat a agents de l'autoritat.La Policia Nacional va detenir set persones en el marc de la protesta davant de la prefectura de Via Laietana.

