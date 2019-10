Mor un passatger d'un cotxe en una sortida de via a la C-17 a l'Ametlla del Vallès

El passatger posterior d'un cotxe ha mort aquest diumenge després que el vehicle sortís de la carretera a la C-17 a l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental). L'accident va ser diumenge a les 00.18 hores, al quilòmetre 24,3. El passatger va resultar ferit crític a causa de l'impacte i va ser traslladat a l'Hospital de Sant Pau, on ha mort posteriorment.El conductor del vehicle va resultar ferit lleu. Amb aquesta ja són 152 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any a les carreteres interurbanes catalanes. Per l'incident es van activar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques.

