Arran crida a la mobilització juvenil malgrat les actuacions policials

La portaveu nacional d'Arran, Núria Martí, ha publicat aquest diumenge una carta adreçada als joves mobilitzats contra la sentència de l'1 d'octubre. A la missiva assegura que cal que persisteixin en la protesta perquè estan "construint el poder popular necessari per fer caure a tots aquells que ens oprimeixen".Martí es refereix a la carta a les 194 detencions que s'han produït durant les protestes, "de les quals 28 han acabat sent noves preses polítiques". A parer de la portaveu de l'organització juvenil, "no claudicar vol dir que no abandonem a les companyes reprimides per l’Estat, vol dir que nosaltres serem les que estiguem muntant i participant dels grups antirepressius de suport per col·lectivitzar la repressió"L'amenaça d'empresonament, per a la portaveu d'Arran, no ha de ser un obstacle per mobilitzar-se i organitzar-se "de forma permanent per eliminar totes les injustícies". A més, critica la "gent rica" que rebutja les protestes. "La gent rica és Miquel Buch enviant els Mossos a buidar-te un ull o obrir-te el cap; és el ministre d’Interior Grande-Marlaska amenaçant amb empresonar-nos a totes; és Torra condemnant-te per cremar un contenidor, i parlant de diàleg i negociació amb l’Estat ocupant", resa la carta.

