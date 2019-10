Iceta matisa Marlaska: «La violència a Euskadi va ser molt superior»

Des de la manifestació de Societat Civil Catalana (SCC) per la "convivència" i per dir "prou procés" a Barcelona, Iceta ha expressat que al País Basc "el nivell de violència va ser superior" perquè hi va haver més de 800 morts. En aquest sentit, ha expressat que "és veritat que hi ha hagut molta violència a les nits" a Barcelona.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, creu que el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, es referia als "xocs entre manifestants i policies" quan ha afirmat que els episodis de violència al carrer a Catalunya per protestar contra la sentència del procés és "de major impacte que la del País Basc".Des de la manifestació de Societat Civil Catalana (SCC) per la "convivència" i per dir "prou procés" a Barcelona, Iceta ha expressat que al País Basc "el nivell de violència va ser superior" perquè hi va haver més de 800 morts. En aquest sentit, ha expressat que "és veritat que hi ha hagut molta violència a les nits" a Barcelona.

Amb tot, el líder del PSC ha afirmat que "afortunadament" la societat catalana "sabrà superar aquesta situació" i ha garantit que des de les seves files s'hi contribuirà "amb totes les forces".



D'altra banda, ha dit que comparteix "plenament" el lema de la manifestació de SCC, "per la convivència i per la democràcia, i contra la continuïtat del procés". Creu que Catalunya ha estat "molt perjudicada amb la deriva independentista" i ha reclamat que "s'acabi com més aviat millor".



Iceta ha participat a la manifestació acompanyat d'altres membres del PSC, com el secretari d'Organització, Salvador Illa, o la portaveu al Parlament, Eva Granados. Ho ha fet també al costat dels ministres socialistes Josep Borrell i José Luis Ábalos.



Els socialistes han volgut respondre a la crida de l'entitat constitucionalista, que volia que la societat tingués el protagonisme, i no s'han situat a la capçalera. De fet, han estat cap al darrere de la manifestació, amb altres representants del PSC.

Benvolgut @miqueliceta, tu que vius a Catalunya, comparteixes aquest missatge del ministre de l'Interior o el condemnes? Els votants del PSC no es mereixen el teu silenci. pic.twitter.com/CQ62UYC8Jl — Oriol Junqueras 🎗️ (@junqueras) October 27, 2019

Sr @sanchezcastejon urge una rectificación de su ministro de Interior. Declaraciones falsas e incendiarias como ésta son una ofensa a las víctimas del terrorismo y nos separan cada vez más de la solución. Corrijan y aléjense de la derecha que busca alimentar el conflicto pic.twitter.com/CesRJrucZ4 — Ada Colau (@AdaColau) October 27, 2019



Preguntat sobre l'estat de l'agent de Mossos que va caure d'una furgoneta durant l'operatiu policial, el conseller espera una "ràpida recuperació", i no ha precisat les circumstàncies de l'incident. En aquest sentit, assegura que la "resposta" estarà inclosa en els informes dels els agents que hi havia a l'interior de la furgoneta i dels responsables del cos.



Finalment, Buch també ha informat que la conselleria s'ha posat en contacte amb l'agència Associated Press per mostrar la seva "preocupació" per l'estat del fotògraf ferit per un cop de porra a la cara. "Ens hem posat a disposició de l'agència pel que cregui convenient", ha reblat.

EN DIRECTE Els @mossos aconsegueixen fer retrocedir els manifestants fins a Urquinaona; imatges de @Sergi_Ambudio de les noves càrregues de la BRIMO. Es van disparant trets de FOAM contínuament direcció Urquinaonahttps://t.co/0wFAgM7Fgh #SentènciaProcés pic.twitter.com/xYpKC0vDTN — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

EN DIRECTE Els manifestants es dispersen. Els @mossos han aconseguit desallotjar Via Laietana amb càrregues. Ara, disparen projectils de FOAM perquè els activistes no s'hi apropin; imatges de @Sergi_Ambudiohttps://t.co/0wFAgM7Fgh #SentènciaProcés pic.twitter.com/XCDz26DVnY — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

L'endemà dels nous enfrontaments entre manifestants i policia al centre de Barcelona, el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha lamentat les declaracions del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska en què comparava la situació de Catalunya i el País Basc. El ministre ha assegurat la violència dels darreres dies al país eren "de major impacte" que els bascos. El titular d'interior ha respost amb contundència i li ha dit que "comparar una situació amb prop de 800 morts amb el que passa a Catalunya és absolutament imprudent. La lamento i la condemno", ha criticat durant una roda de premsa al Departament aquest diumenge al matí.L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusat el ministre de "banalitzar" el dolor de les víctimes del terrorisme. A través de Twitter, Puigdemont ha demanat explicacions als socialistes per les "greus afirmacions" de Marlaska. "I més venint d'un personatge que és responsable de condemnes contra Espanya per no investigar tortures a detinguts", ha afegit.Per la seva banda, Oriol Junqueras demana explicacions al primer secretari del PSC, Miquel Iceta, en relació a les declaracions de Marlaska. "Comparteixes aquest missatge o el condemnes?", li pregunta a Iceta en una piulada.Qui també ha fet sentir la seva veu ha estat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, qui urgeix al ministre de l'Interior a rectificar unes declaracions "falses i incendiàries" que són una "ofensa" a les víctimes del terrorisme. "Ens separen cada vegada més de la solució. Corregeixin i allunyant-se de la dreta que busca alimentar el conflicte", ha insistit en una piulada. El titular d'Interior, que torna a estar a l'ull de l'huracà, després dels nous enfrontaments, també ha reiterat que no hi ha "cap dada objectiva" que justifiqui l'aplicació de la Llei de seguretat nacional. "No volem que s'apliqui perquè estem convençuts que la competència en seguretat l'exercim amb professionalitat", ha insistit, alhora que reconeix que a qui li correspon prendre la decisió és al president Sánchez.Amb tot, el conseller també ha explicat que el cos "revisa totes les actuacions" i els comandaments determinaran si algun agent no va seguir els protocols.El conseller ha precisat que una "vegada més" s'han mostrat les dues cares de les protestes a Catalunya, una de "pacífica" amb milers de persones i una de "minoritària" que ha atemptat contra el dret de manifestació i que va incloure llançament d'objectes contra la línia policial i enfrontaments amb els agents.Buch també ha explicat que les cinc furgonetes que van quedar atrapades al centre de la Via Laietana de la Policia Nacional "vetllaven per la seguretat dels manifestants" i que el més pudent era retirar-les del centre del carrer. "Van quedar envoltades i amb l'ajuda de Mossos i els mateixos manifestants van ser retirades", ha precisat.

