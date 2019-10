L'ANC acusa Marlaska de preparar el relat per condemnar per terrorisme els joves empresonats

L'ANC ha opinat que el ministre de l'Interior en funcions, Fernando Grande-Marlaska -que ha equiparat la violència a Catalunya amb la del País Basc quan actuava ETA- i el govern espanyol "estan preparant el relat necessari per aplicar la Llei antiterrorista i condemnar per terrorisme desenes de joves catalans" empresonats pels aldarulls dels últims dies.El secretariat de l'entitat s'ha reunit i ha aprovat un comunicat on torna a demanar la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, perquè els Mossos d'Esquadra "deixin d'estar al servei d'aquesta operació d'Estat, que té només com a objectiu escalar la repressió política del moviment independentista".L'ANC ha criticat de nou la "mala praxis" dels Mossos durant els aldarulls, amb "ús excessiu de la força i càrregues indiscriminades contra gent que es manifesta de forma pacífica". També s'ha queixat que els policies "provoquin" els manifestants per poder actuar després amb més contundència contra ells.Les crítiques de l'ANC se sumen a les que han realitzat; entre d'altres, els comuns; Junts per Catalunya víctimes del terrorisme ; que consideren que el ministre està banalitzant el terrorisme.En un comunicat llegit, entre d'altres, per la seva presidenta, Elisenda Paluzie, l'ANC ha criticat que els Mossos formin part d'un dispositiu amb els cossos de l'Estat després de la seva actuació l'1-O, i que es permeti que la Policia Nacional faci detencions "irregulars, totalment mancades de garanties". "No pot passar ni un dia més sense que es depurin responsabilitats", ha insistit Paluzie, assenyalant de nou Buch."Per evitar l'aplicació de la Llei de seguretat nacional s'ha acabat danyant seriosament la confiança de la ciutadania en els Mossos", ha lamentat l'ANC, que demana als partits que activin una comissió d'investigació al Parlament que analitzi l'actuació policial dels darrers dies.Paluzie també ha aprofitat per recordar que per culminar el procés independentista no n'hi ha prou amb la mobilització popular, sinó que cal que els polítics estiguin determinats a arribar fins al final.

