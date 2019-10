ERC guanyaria de nou a Catalunya el 10-N i la CUP irrompria amb força, segons l'enquesta d'Antena 3

Encuesta electoral: ERC ganaría las elecciones generales en Cataluña y el PSOE, en Madrid y Andalucía



Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) tornaria a guanyar les eleccions generals espanyoles. Segons una enquesta d'Antena 3 , els republicans aconseguirien entre 14 i 17 escons als comicis del pròxim 10-N, millorant els resultats de les anteriors. La CUP, que es presenta per primer cop en unes generals espanyoles, irrompria amb força al Congrés amb 3-4 diputats.Junts per Catalunya baixaria resultats, sumant entre 4 i 5 diputats. Els resultats a Catalunya dels socialistes quedaria en segona posició, amb un ventall de 12 a 14 diputats. Els comuns sumarien entre 6 i 8, el Partit Popular entre 2-3, Ciutadans n'aconseguiria 2 i el partit d'ultradreta Vox entre 1 i 2.L'enquesta assenyala que el PSOE tornaria a guanyar les eleccions espanyoles al Congrés dels Diputats, baixant en escons però emportant-se la majoria. La llista de Pedro Sánchez sumaria entre 116 i 123 diputats, aquesta última xifra sent l'actual que tenen els socialistes a la cambra espanyola. En segona posició i sent el partit amb més augment electoral seria el PP, que passaria de 66 diputats a un ventall de 91-98.En tercera posició quedaria el partit d'ultradreta liderat per Santiago Abascal, millorant els 24 escons actuals, aconseguint-ne entre 39 i 43. Unides Podem mantindria el quart lloc al Congrés dels Diputats però baixant en escons, quedant-se amb 35-40 diputats. El partit que sortiria més perjudicat, segons l'enquesta, seria Ciutadans. La candidatura d'Albert Rivera perdria més de la meitat dels diputats actuals, 57, per quedar-se amb 16-19 en els comicis del 10-N. El PNB aconseguiria entre 5 i 7, i la candidatura d'Íñigo Errejón entaria al Congrés amb 2 o 3 diputats.

