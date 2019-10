Renfe compta 29 incidències per les protestes per la sentència

El dissabte 19 va ser el primer dia sense incidències, però el dia 20 es va col·locar una nevera a Valls. El dilluns 21, de nou, no es van registrar problemes a la xarxa ferroviària. El dia 22 hi va haver un arbre talat a les vies de La Garriga-Les Franqueses i es van cremar objectes a Figueres-Portbou. L'endemà no va haver-hi cap incident.



De nou, el dia 24 hi va haver incidències com ara la crema de fibra òptica de l'alta velocitat a Girona i manifestants a Montcada; i el dia 25, crema de neumàtics a Caldes i un arbre a Maçanet. El dia 26 va aparèixer un bloc de formigó a Golmés i aquest diumenge, un arbre talat a Figueres-Flaçà i manifestants a Badalona.

Renfe ha registrat 29 incidències viàries des del 14 d'octubre fins a aquest diumenge per les protestes per la sentència del procés, segons ha informat aquest diumenge la companyia ferroviària. La demarcació més afectada ha estat la de Barcelona; seguides per les de Girona, Tarragona i Lleida.El mateix dia de la sentència hi va haver talls de vies a Celrà i a les vies d'alta velocitat de Girona. L'endemà hi va haver un arbre talat sobre la via del tren a Sant Miquel de Fluvià-Flaçà, un tall de vies a Mataró, neumàtics a Urtx-Puigcerdà, un tall de concentrats a Reus i una barricada a Sils.El dia 16 hi va haver tres vies amb foc; es van cremar objectes a Sant Pol-Canet i neumàtics a Mollerussa i a l'alta velocitat de Girona; i hi va haver manifestants a Vilanova, Reus i Valls. El dia 17 es van registrar manifestants a Sant Joan Despí, a Reus i a Badalona; i el 18, a Terrassa, Molins i Badalona.

