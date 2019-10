Calvo assegura que el PSOE fa «un exercici d'equilibri i ponderació» amb Catalunya

La vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha insistit aquest diumenge en un acte de campanya a Calvià (Mallorca) que el PSOE "sempre ha estat al costat del diàleg dintre del compliment de la Constitució". En aquest sentit, ha dit que la formació ho va demostrar "quan hi va haver una crisi", en donar suport a l'aplicació de l'article 155.La número dos de l'executiu central ha afirmat que el PSOE està fent "un exercici d'equilibri i de ponderació" davant una situació que ha qualificat de "molt greu per als interessos socials i econòmics". En opinió de Calvo, "el mal que Catalunya està rebent, l'hi està fent l'independentisme"; i a més ha carregat contra la ultradreta perquè "utilitza Catalunya per fer política a la resta del territori".A parer de la vicepresidenta espanyola, la recepta per "restaurar" les discrepàncies a Catalunya entre diverses postures és que "la Catalunya independentista, que ni tan sols assoleix la meitat dels suports", respecti "l'altra meitat majoritària".L'opinió de Calvo no és l'únic posicionament d'un ministre del govern espanyol sobre Catalunya que s'ha difós aquest diumenge. En una entrevista a La Razón , el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha assegurat que "la violència a Catalunya és superior a la del País Basc", una afirmació que ha rebut les crítiques de víctimes del terrorisme, del conseller d'Interior, Miquel Buch ; de Laura Borràs, candidata de Junts per Catalunya a les eleccions estatals; i de dirigents dels comuns com ara l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor