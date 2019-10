VÍDEO Els Castellers de la Cerdanya aprofiten un tall de carretera per fer un castell

VÍDEO Els Castellers de la Cerdanya pujaven en sentit nord i han decidit participar una estona del tall de la C-16 a Berga. Vídeo cedit https://t.co/aj9rfiX0aK #sentènciaprocés pic.twitter.com/xjBsJPe3uh — NacióBerguedà (@NacioBergueda) October 27, 2019

Castellers de la Cerdanya a la manifestació. Foto: Cedida

Una cinquantena de manifestants talla des de dos quarts d'una del migdia la C-16 a Berga en ambdós sentits de la marxa. La concentració, que ha convocat el CDR, ha començat a la boca nord del túnel de Berga on hi ha el tall i més amunt s'ha fet una barricada. Durant el migdia hi ha hagut escenes de tensió entre conductors i manifestants.La carretera vella de l’Estany Clar ha estat tallada durant una estona al principi de la mobilització, però s'ha obert. Després, quan un grup de manifestants intentava actuar-hi, cap a quarts de tres de la tarda, els Mossos els han impedit el pas.Hi ha diversos efectius dels Mossos a la zona que efectuen desviaments.Durant una estona, els Castellers de la Cerdanya, que eren a la carretera, han participat del tall per animar-lo.

