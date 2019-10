VÍDEO Un manifestant unionista arrenca el llaç groc de la Casa Ametller a Barcelona

Concòrdia? Un brètol unionista assalta Casa Amatller, una propietat privada, per treure un llaç groc. #ThisIsTheRealSpain #FreeTothom pic.twitter.com/x1lnco0Zpe — Jaume Clotet 🎗 (@jaumeclotet) October 27, 2019

No et preocupis. Demà hi tornarà a ser 🎗 per tot el temps que calgui.

No l'he reposat al moment per no provocar. — santiago alcolea (@51Alcolea) October 27, 2019

Un participant de la manifestació unionista que s'ha celebrat aquest diumenge a Barcelona ha despenjat el llaç groc de la façana de la Casa Ametller. En un moment de la marxa, un grup s'ha aproximat a l'edifici modernista del Passeig de Gràcia, per on passava la manifestació, i un home s'ha començat a enfilar per la façana per arrencar el llaç.La Casa Ametller, una propietat privada regentada per la Fundació Ametller, tenia el llaç groc penjat des de feia mesos. Santiago Alcolea, director de l'entitat que manté l'edifici modernista, ha assegurat a Twitter que "tornarà a penjar el llaç".

