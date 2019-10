VÍDEO Moments de tensió entre CDR i manifestants unionistes a Barcelona

Agressió espanyolista amb bufetada a la cara al mig de les Rambles a una dona amb estelada al coll, i no passa absolutament res! Tota la Policia s'ho queda mirant, de que van?! És molt fort la impunitat que tenen! pic.twitter.com/jBOVEIa6I9 — Joan Mangues (@jmangues) October 27, 2019

Uns 400 CDR, segons l'Ajuntament de Barcelona, i una cinquantena de manifestants procedents de la convocatòria de Societat Civil Catalana han protagonitzat alguns moments de tensió amb insults i retrets aquest diumenge al migdia a la Plaça Sant Jaume.Els dos grups han intercanviat insults i retrets però no han arribat a les mans. Els CDR, que havien convocat inicialment una concentració davant del Palau de la Generalitat, han proposat desplaçar-se a l'Estació de Sants, on membres del Picnic de la República procedents de la Model han intentat accedir-hi.Tot seguit, els dos grups s'han unit a la Plaça Sant Jaume, on s'han trobat amb una cinquantena de manifestants procedents del Passeig de Gràcia, on SCC havia convocat una marxa a favor de la unitat d'Espanya. Instants abans de l'arribada dels CDR, uns 50 agents antidisturbis dels Mossos s'han desplegat al llarg de la plaça per evitar que es dos grups entressin en contacte més enllà dels crits.