Bad Gyal carrega contra els abusos policials a Catalunya i Xile

La princesa del poble 💅🏼✊🏼 pic.twitter.com/fZITee1xsg — Ofèlia (@offxelia) October 27, 2019

La cantant Alba Farelo, més coneguda com a Bad Gyal, ha carregat contra la repressió policial que s'està vivint en dos punts del planeta: a Catalunya en les últimes setmanes i a Xile, en el marc de les protestes contra el govern. "La violència del poble per voler manifestar les seves idees mai es podrà comparar amb la de la policia", ha reblat.Bad Gyal s'ha pronunciat a través de les seves històries d'Instagram al seu compte oficial, on ja s'ha posicionat altres vegades contra les actuacions policials. Mesos enrere va carregar contra l'alcaldessa Ada Colau i la seva gestió del tracte policial als manters.Farelo també ha enviat el seu suport a Xile, on el país segueix en jornades constants de protestes amb milions de persones als carrers de les ciutats més poblades. La cantant ha rebut avui els disc d'or de diverses cançons seves, un fenomen a Catalunya i en el panorama internacional de la música urbana.

