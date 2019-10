La Vella i la Joves de Valls fan història carregant el 3 de 9 sense folre

L’han carregaaaaaaaaaat!!!!! La @collavella acaba de carregar el 3de9sf! La meitat de la plaça del Blat ha embogit!!! Aquí el podeu veure les vegades que vulgueu! 👇🏻 #castellstv #castellers #valls



▶︎ https://t.co/L8oMzGpdfE pic.twitter.com/yq3jiNqP1d — Castells.TV (@tv_castells) October 27, 2019

La Colla Vella dels Xiquets de Valls ha tornar a fer història en el món casteller després de carregar per primera vegada el 3 de 9 sense folre. Un castell de dificultat màxima que els rosats han coronat en la segona ronda de la diada de Santa Úrsula de Valls.Uns minuts abans l'havia provat la Colla Joves Xiquets de Valls, però l’han desmuntat quan faltava per col·locar el pom de dalt. En primera ronda, la Vella ja ha fet el 4 de 9 sense folre, mentre que la Joves ha obert la diada a la plaça del Blat amb el 2 de 8 sense folre.Els de la Joves de Valls ho han volgut intentar i han pogut carregar, com la Colla Vella, el 3 de 9 sense folres, fent embogir la plaça del Blat en una diada castellera històrica a la capital de l'Alt Camp.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor