Mor el líder d'Estat Islàmic, Abú Bakr al-Baghdadi, en una operació militar dels EUA a Síria

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest diumenge que el líder de l'organització gihadista Estat Islàmic, Abú Bakr al-Baghdadi, ha mort durant una operació executada dissabte per les forces especials de l'Exèrcit nord-americà a la localitat siriana de Barisha, a la província d'Idlib, prop de la frontera amb Turquia."Abú Bakr al-Baghdadi és mort", ha declarat el president nord-americà. Al-Baghdadi es va immolar amb una armilla explosiva durant l'assalt, executat en conjunt entre 50 i 70 efectius de la Força Delta i els Rangers de l'Exèrcit dels Estats Units, contra el complex residencial on es trobava, a menys de cinc quilòmetres de la frontera amb Turquia.En l'operació també van participar sis helicòpters de combat que van partir des d'Arbela, la capital de la regió del Kurdistan iraquià. Els operatius nord-americans van identificar amb èxit el rostre d'al Baghdadi, que no va ser afectat per l'explosió de l'armilla, segons les fonts militars nord-americanes.Per acabar de verificar la identitat del líder terrorista s'empraran proves d'ADN els resultats de les quals es coneixeran en un termini de 24 hores. L'operació no ha causat baixes entre les files nord-americanes, segons han confirmat en principi fonts del Departament de Defensa dels EUA, també a la cadena Fox News.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor