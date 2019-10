VÍDEO L'unionisme tira de Labordeta, un cantautor que els va enviar «a la merda» al Congrés

SCC (PSC, C's, PP, Vox)... encapçalats pel feixista violent i el seu camió, Santiago Pulido: pic.twitter.com/klJFCO6TEj — Llibertat.cat (@Llibertatcat) October 27, 2019

Al voltant de 80.000 persones assisteixen a la manifestació d'aquest matí al pg. de Gràcia.#27Oct pic.twitter.com/vurvu3V4cP — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) October 27, 2019

Quan semblava que ja s'havia vist tot, aquest diumenge l'unionisme, a la manifestació convocada per Societat Civil Catalana , ha fet sonar pels carrers de Barcelona la cançó "Canto a la libertad" del cantautor José Antonio Labordeta (Saragossa 1935 - 2010).Per a molts no ha passat desapercebuda ja que Labordeta, durant la seva implicació en política com a diputat al Congrés per la Chunta Aragonesista, va enviar literalment "a la merda" als diputats del Partit Popular.En concret va ser durant la intervenció el cinc de març de 2003. La cançó del cantautor, escriptor i polític aragonès parla de la llibertat.La cançó de Labordeta és un cant a la llibertat.La manifestació convocada per l'entitat Societat Civil Catalana (SCC) Per la convivència, per la democràcia, per Catalunya: stop procés, ha començat la seva marxa des de passeig de Gràcia amb Provença, a Barcelona, fins a Gran Via, on s'ha llegit un manifest. L'acte és una demostració de força del constitucionalisme l'endemà de la manifestació liderada per Òmnium Cultural i l'ANC que va omplir el carrer de Marina per demanar la llibertat dels presos i rebutjar la condemnat dels dirigents independentistes.Segons la Guàrdia Urbana, hi han assistit unes 80.000 persones. Una xifra que contrasta amb els 350.000 de la manifestació independentista d'ahir (750.000 segons l'organització). Amb proclames com "Visca Espanya, visca Catalunya", "Junts som imparables", "Puigdemont a presó", "Nosaltres també som poble català", "TV3, manipuladora" o "Feliços i orgullosos de ser espanyols i, a la vegada, catalans", la marxa s'ha desenvolupat enmig d'un ambient festiu i familiar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor