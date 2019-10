Avui fa dos anys, el @parlamentcat va fer el que fan els parlaments sobirans. La declaració d'independència en seu parlamentària és la base real per arribar al reconeixement. Per això les penes de presó també són ben reals i ben dures. El camí és llarg però irreversible. — Carles Puigdemont (@KRLS) October 27, 2019

Aquest diumenge 27 d'octubre se celebren dos anys de la declaració d'independència que va fer el Parlament de Catalunya després del referèndum de l'1 d'octubre. Coincidint amb aquesta efemèride, Carles Puigdemont ha reivindicat la declaració com "la base real per arribar al reconeixement".El que aleshores era president de la Generalitat ho ha dit a través d'una piulada a la xarxa on també ha criticat les penes de presó que les ha qualificat de "ben reals i ben dures". Puigdemont conclou "el camí és llarg però irreversible".Aquell dia, alcaldes d'arreu de Catalunya van desplaçar-se al Parlament per fer costat al govern a la declaració d'independència. També gent vinguda d'arreu no es va voler perdre aquell dia històric que marcaria una nova etapa de l'independentisme amb part del govern a l'exili i l'altre a la presó.Aleshores però, lluny d'imaginar el camí que seguiria la repressió, centenars de ciutadans van esclatar d'emoció en sentir les paraules de Puigdemont.

