Borrell demana que tothom «agraeixi» la tasca dels policies perquè «sense ells, Barcelona estaria fora de control»

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha demanat que "tothom agraeixi" la tasca de la policia perquè "sense ells, Barcelona estaria fora de control". Ho ha dit a la manifestació de Societat Civil Catalana (SCC) a Barcelona . En aquest sentit, Borrell ha afirmat que la "violència" que hi ha a Barcelona no es vivia des dels temps de "reconversió industrial als 80". "Això és greu i inacceptable; tenim més de 200 policies internats a l'hospital", ha assegurat.Borrell també ha dit que "cal condemnar aquesta violència" i ha dit que els aldarulls "fan molt mal a Catalunya i a Barcelona". Per això creu que "és imprescindible que es retorni a la convivència pacífica" i ha advertit que, sense això "no hi pot haver solució per cap problema polític que es planteja".A més, ha dit que "la violència" s'ha de contenir "fent-li front" i ha plantejat "què hauria passat" a la ciutat si no s'haguessin coordinat els Mossos d'Esquadra amb la Policia Nacional.Per la seva banda, el ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha acusat el president del Govern, Quim Torra, de "deixament de funcions" perquè creu que no treballa per la convivència a Catalunya. "La seva funció és que hi hagi convivència sobre el respecte de la legalitat i la democràcia", ha dit des de la manifestació de Societat Civil Catalana (SCC) a Barcelona.En aquest sentit, li ha retret que dissabte digués que "arribaria fins on li digui el poble català": "Avui sentim que no li demanen precisament això", ha dit. Ábalos ha mostrat la seva "solidaritat" amb Catalunya "en general" i, especialment, amb els cossos de seguretat de l'Estat que "vetllen per la convivència". En aquesta línia, s'ha dirigit als policies ferits.

Ábalos també ha reivindicat el projecte "d'Espanya i la seva Constitució" que "uneix a tothom en la seva diversitat" i que és "un punt de trobada i unió" que permet "mantenir la convivència". "Res té a veure amb la separació ni amb els integrismes de qualsevol mode que es vulguin plantejar", ha dit.



Ábalos i Borrell han participat a la marxa acompanyats del líder del PSC, Miquel Iceta, i altres membres del PSC, com el secretari d'Organització, Salvador Illa, o la portaveu al Parlament, Eva Granados. També hi ha assistit el president del Senat, Manuel Cruz.

Els socialistes han volgut respondre a la crida de l'entitat constitucionalista, que volia que la societat tingués el protagonisme, i no s'han situat a la capçalera. De fet, han estat cap al darrere de la manifestació, amb altres representants del PSC.

