Les víctimes del terrorisme a Catalunya es regiren contra la comparació de Marlaska amb ETA

obert Manrique, ha mostrat el seu malestar amb el ministre amb una piulada on li demana que "deixi de mentir" i que vagi a la porta de l'Hipercor a explicar-los la seva versió de violència

A ver ministro. Cuando tenga un rato y deje de mentir, venga a la puerta de Hipercor a contarnos su version de "violencia". Le esperaremos Enrique, Nuria, Enric, Francesc, Rosa, Marc, Mina, Marta, Rosa Maria, Ricard, Marga, Robert, Asun, Jordi, Xavi, Rafa, Anna, Elena, Jesus... pic.twitter.com/E3w4SJok5w — robert manrique (@robmanrique) October 27, 2019

Señor ministro Marlaska. Comparar lo que sucede en Cataluña con asesinatos como el de mi padre no es solo una banalización del terrorismo, sino también un insulto a las víctimas. Por favor sea responsable y no contribuya a empeorar la situación. Gracias. — Rosa Lluch Bramon (@RosaLluchBramon) October 27, 2019

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta

Marlaska

SCC

Iceta

Les declaracions del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska en què compara la situació de Catalunya i el País Basc, han fet regirar les víctimes del terrorisme a Catalunya. En una entrevista, el ministre ha assegurat que la violència dels darreres dies a Catalunya eren "de major impacte" que al País Basc.El membre de l'associació de víctimes del terrorisme a Catalunya i víctima dels atemptats de l'Hipercor, REn la mateixa línia s'ha expressat Rosa Lluch, filla d'Ernest Lluch, assassinat a Barcelona l'any 2000. En aquest cas considera que comparar la situació de Catalunya amb ETA és "una banalització del terrorisme i un insult a les víctimes". Ambdues piulades han rebut nombroses reaccions de suport a la xarxa.Per la seva banda, el conseller d'interior, Miquel Buch, també ha respost amb contundència i li ha dit que "comparar una situació amb prop de 800 morts amb el que passa a Catalunya és absolutament imprudent. La lamento i la condemno", ha criticat durant una roda de premsa al Departament aquest diumenge al matí.creu quees referia al "xoc entre manifestants i policies" perquè la violència a Euskadi "va ser superior". Així ho ha dit a la manifestació unionista organitzada per Societat Civil Catalana () per la "convivència" i per dir "prou procés" a Barcelona.ha expressat que al País Basc "el nivell de violència va ser superior" perquè hi va haver més de 800 morts. En aquest sentit, ha expressat que "és veritat que hi ha hagut molta violència a les nits" a Barcelona.Amb tot, el líder del PSC ha afirmat que "afortunadament" la societat catalana "sabrà superar aquesta situació" i ha garantit que des de les seves files s'hi contribuirà "amb totes les forces".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor