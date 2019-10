Buch respon a Marlaska sobre comparar Catalunya i el País Basc: «És absolutament imprudent»

Preguntat sobre l'estat de l'agent de Mossos que va caure d'una furgoneta durant l'operatiu policial, el conseller espera una "ràpida recuperació", i no ha precisat les circumstàncies de l'incident. En aquest sentit, assegura que la "resposta" estarà inclosa en els informes dels els agents que hi havia a l'interior de la furgoneta i dels responsables del cos.



Finalment, Buch també ha informat que la conselleria s'ha posat en contacte amb l'agència Associated Press per mostrar la seva "preocupació" per l'estat del fotògraf ferit per un cop de porra a la cara. "Ens hem posat a disposició de l'agència pel que cregui convenient", ha reblat.