Telegram és realment més segur que WhatsApp?

Telegram s'ha convertit en una de les aplicacions de moda a Catalunya. Arran de la sentència de l'1-O i el naixement del Tsunami Democràtic, els usuaris catalans que s'han baixat i registrat a l'app es compten per desenes de milers en les últimes setmanes. Aquesta allau, provocada també per la por a la repressió de l'Estat, sembla haver imposat una creença majoritària, segons la qual Telegram és més segur i amb menys restriccions que WhatsApp. És majoritària, però, entre els no-tècnics, perquè ja hi ha experts que adverteixen que això no és ben bé així.Enric Luján, referent en la matèria i professor de ciència política de la Universitat de Barcelona, alerta aque "ens estem movent per tòpics". "Els conceptes de seguretat i privacitat són massa complexos i seriosos per a deixar-los en mans de qualsevol", remarca. Segons Luján, no hi ha una aplicació ideal. Tot dependrà de l'ordre de prioritats de l'usuari: més seguretat o més privacitat?Primer cal entendre com funcionen els protocols de seguretat. WhatsApp va incorporar, ja fa anys, el sistema Signal -elaborat pels creadors de l'app que duu el mateix nom-. Aquesta manera de xifrar els missatges es coneix com a end to end encryption -xifrat d'extrem a extrem, en català-. Què vol dir? Els missatges de WhatsApp es converteixen en una sèrie de 0 i 1 quan surten del telèfon mòbil, fet que impedeix a tercers accedir al contingut. Passen pel servidor i no es desxifren fins que no arriben al mòbil del receptor.Telegram, en canvi, no aplica aquest protocol per defecte. Tal com explica Luján, que també és membre de l'associació de seguretat informàtica Críptica , cal crear un "xat secret" perquè l'app activi el sistema de xifrat complet. El gruix d'usuaris, però, desconeixen que existeix aquesta funció. Per tant, la majoria de missatges passen pels servidors -on podrien ser intervinguts per les autoritats- de forma cristal·lina. El contingut està molt menys protegit.És en aquest punt, el de la privacitat, quan, segons l'expert, Telegram s'imposa a WhatsApp. En un context de manifestacions diàries com el que viu Catalunya, on les bases de l'activisme s'han actualitzat -la mobilització es promou a través de les xarxes socials-, certes característiques el fan més atractiu.La primera, la possibilitat de crear canals unidireccionals -només hi pot escriure l'administrador- sense límit de membres. WhatsApp permet crear grups de difusió de màxim 256 persones. A Telegram, en canvi, comptes com el d'Anonymous Catalonia o el mateix Tsunami Democràtic estan formats per centenars de milers d'usuaris. "És molt més funcional per a les mobilitzacions. És una eina molt potent per a difondre missatges massius", argumenta Luján.L'altra característica que juga a favor de Telegram és que WhatsApp t'exposa a què el teu número de telèfon sigui visible. És el seu model de negoci. Estudia quines són les teves rutines i patrons d'activitat per definir el teu perfil de client, el qual vendrà posteriorment a grans empreses publicitàries. Telegram, tot el contrari: protegeix el número de telèfon. El desvincula dels comptes. Així, si no tens guardat a la teva agenda de contactes un usuari, no tens forma de saber quin és el seu número de telèfon malgrat que hi comparteixis un grup i puguis compartir-hi conversa.Cal tenir en compte que cada número de telèfon va vinculat a un DNI i, per tant, a una persona amb noms i cognoms. Telegram, doncs, és molt més anònim. A més, en aquest sentit, inclou una altra funcionalitat que el consumidor mitjà desconeix: la possibilitat de posar-se un nick -seudònim- i eliminar tot rastre de nom i cognoms.En definitiva, Telegram permet conèixer el contingut del missatge -en cas que no s'activi el mode "xat secret"-, però no la identitat de qui l'envia.Tornant a l'inici de l'article, i en paraules del professor de la UB, "tot dependrà de què hi busqui l'usuari". "Per a xats grupals de confiança, on tothom es coneix, WhatsApp i Signal són millors. A ningú li cal protegir la seva identitat. En canvi, el que s'hi escriu, potser sí. Traslladar la conversa d'amics de WhatsApp a Telegram no serveix per a res", apunta Luján.Ara bé, en un canal de difusió, un infiltrat sempre tindrà més fàcil obtenir informació dels membres a WhatsApp que a Telegram. "Sense el número de telèfon, no tens accés a la identitat completa d'una persona", argumenta l'expert, que també formula aquesta pregunta als lectors: "posaries la mà al foc per tots els que formen part d'algun grup en què hagis entrat en les últimes setmanes?".Com a conclusió, a partir de les aportacions de Luján: Whatsapp, menys privacitat però més seguretat; Telegram, més privacitat però menys seguretat.

