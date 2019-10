VÍDEO Un home gran ferit en les càrregues policials a Tarragona: «Set o vuit agents se'ns van tirar al damunt»

Brescolí

Jordi, ferit durant les càrregues policials a Tarragona ha explicat al FAQS de TV3 de quina manera la policia espanyola el va colpejar a l'estómac i a les cames mentre estava a la concentració de la capital del Tarragonès."Quan vaig arribar a la concentració, estaven cantant Els Segadors, ja gairebé s'havia acabat., quan un parell de dones amb banderes espanyoles van passar pel costat dels Mossos i van anar cap al mig de la plaça on la gent se'ls va tirar al damunt".Aleshores,explica que els Mossos van intentar fer una càrrega. Ell es trobava en una cantonada de la plaça amb unes quatre o cinc persones més, una mica allunyat del gruix dels manifestants."De cop i volta surten set o vuit policies nacionals i en lloc d'anar cap als aldarulls, vénen cap a nosaltres i se'ns tiren al damunt", assegura.ha ensenyat imatges dels hematomes a l'estómac i també les ferides a les cames que va patir durant la càrrega policial. L'home va estar ingressat una nit a l'hospital i encara ha d'anar al metge per fer seguiment."Va ser una actuació totalment desproporcionada, nosaltres no teníem cap relació amb el que estava succeint", relata. Segonsaquestes actuacions policials responen a "la voluntat per part del govern central perquè aquí hi hagi una desgràcia per aplicar el 155"."En el 90% de casos si no hi hagués la policia al carrer, no passaria res", conclou. El veí de Tarragona ha assegurat que està en tràmits per interposar una denúncia i avança que "arribaré fins on faci falta".

