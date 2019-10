Talls de bon matí a diverses carreteres per vetar l'accés dels manifestants espanyolistes cap a Barcelona

Bon dia!



Avui a Barcelona hi ha mani espanyolista.

Ja vénen autocars de tot l'estat plens de feixistes.



✊A l'Ampolla, no passaran!✊

⛔AP7 a l'Ampolla⛔

⛔N-340 a l'Ampolla⛔



Vina amb natros, tallem el feixisme!

Aturem-los!#NoPassaran#CDRenXarxa#RevoltaPopular — CDR Terres de l'Ebre (@EbreCDR) October 27, 2019

La repressió no ens aturarà.

Solidaritat amb totes les detingudes, preses i exiliades!✊

Per elles

Per la nostra llibertat



⚠️Tallem!⚠️



Tothom a l'Ampolla!!#NoPassaran#CDRenXarxa#RevoltaPopular pic.twitter.com/TCbiT5NRQv — CDR Terres de l'Ebre (@EbreCDR) October 27, 2019

El trànsit a l’autopista AP-7 ha quedat tallat de bon matí al seu pas per l’Ampolla. La protesta, convocada pels CDR, té per objectiu solidaritzar-se de nou amb els detinguts, presos i exiliats, i també es busca vetar el pas dels autocars de manifestants espanyolistes que poden passar per esta via en direcció a Barcelona, on el migdia hi ha convocada una manifestació unionista convocada per Societat Civil Catalana També hi ha tallada la N-340 a l'alçada de Sant Vicenç del Horts.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor