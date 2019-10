Josep Igual i Josep Colomer, guanyadors dels 48 Premis Octubre en categoria d'assaig i narrativa

Andrés

Josep Igual, per L'eternitat enamorada, i Josep Colomer, per Les espines del peix, són els guanyadors dels 48 Premis Octubre del País Valencià en categoria d'assaig (Premi Joan Fuster) i de narrativa (Premi Andròmina). El jurat ha valorat l'obra d'Igual com "hereva de la tradició assagística catalana, amb Joan Fuster com a figura destacada, amb una clara voluntat d'estil i una prosa poètica en el millor sentit de la paraula".Per la seva banda, Les espines del peix, de Colomer, l'han premiat per "la seva singularitat i ambició literària" i el fet de ser un "llibre d'una textura ben original" que "narrativament es tracta d'un llibre-món". El jurat també ha remarcat que està "farcit d'imatges poderoses, de personatges guinyol i vertebrat per una prosa de vegades excessiva".El Premi VicentEstellés de Poesia ha recaigut en Joan Duran per Nua cendra, descrita com "la precisió formal, la intel·ligència expressiva, la intensitat sempre controlada i la capacitat per fer conviure la carnalitat de l'ésser humà amb la seva dimensió simbòlica i lingüística". El Premi Pere Capellà de Teatre se l'ha emportat Carles Batlle per Nòmades per la seva "confluència de llenguatges escènics i l'estructura formal, que conjuga elements dramàtics i narratius".L'organització d'un dels certàmens literaris més significatius en llengua catalana s'ha volgut solidaritzar així amb els presos i mostra el seu rebuig a la sentència de l'1-O, que creu que ha condemnat els líders polítics i cívics catalans a "altíssimes penes". L'editor i responsable de l'organització, Eliseu Climent, assegura que "no és moment de celebracions", sinó de mostrar la "repulsa" per la decisió judicial "des del teixit cívic i cultural". Amb tot, el jurat farà públic els guanyadors de la 48 edició però es farà una concessió sense l'habitual marc festiu.L'editor circumscriu la decisió "excepcional" davant d'una "democràcia minvada" i assegura que es viu un moment "d'una gravetat extrema" i una "deriva autoritària" que ha provocat que es vulgui resoldre "jurídicament". "Un conflicte que és polític i que s'hauria de gestionar per la via política", ha conclòs.L'any passat,van distingir amb el Premi a l'Actuació Cívica als setze líders independentistes que són a la presó i a l'exili per la seva "lluita". També van denunciar els "tribunals venjatius" espanyols.A través d'una carta escrita des de les presons i les ciutats de Ginebra, Edimburg i Brussel·les, i que van portar fins a València amics i familiars, els presos i exiliatsel suport dels Premis Octubre.

