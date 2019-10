La manifestació unionista escenifica la divisió dels partits en vigílies del 10-N

Alguns dels manifestants, aquest diumenge al centre de Barcelona. Foto: Adrià Costa

La proximitat de les eleccions espanyoles del 10-N i la divisió entre els partits constitucionalistes han marcat la manifestació convocada aquest diumenge per Societat Civil Catalana, que segons la Guàrdia Urbana ha congregat 80.000 persones i 400.000 segons els organitzadors. L'entitat s'havia curat en salut davant la proximitat de les urnes i aquest cop, a diferència de les anteriors concentracions de l'unionisme, a la capçalera només hi havia representants de l'entitat convocant i altres associacions del constitucionalisme civil. L'acte ha volgut ser una demostració de força del constitucionalisme just l'endemà de la manifestació liderada per Òmnium Cultural i l'ANC que va omplir el carrer de Marina per demanar la llibertat dels presos i rebutjar la condemna dels dirigents independentistes.Darrere hi anaven els líders dels partits polítics que s'han adherit, des de Miquel Iceta, junt amb els ministres Josep Borrell i José Luis Ávalos, al líder del PP, Pablo Casado, acompanyat del president dels populars catalans, Alejandro Fernández, i de la cap de llista per Barcelona en les eleccions del 10-N, Cayetana Álvarez de Toledo; i al de Ciutadans, Albert Rivera, que tenia al costat Lorena Roldán. Però per si de cas, tots ells han desfilat a prop, però no junts. Formalment, ha estat per donar tot el protagonisme a la "societat civil". Però sobretot s'ha tractat per cada partit de no barrejar-se amb els altres. Ha estat el primer cop que els diversos líders de partit no han compartit la mateixa filera. Les eleccions són massa a prop.Com també succeeix en el sobiranisme, els moviments dels diversos partits unionistes s'expliquen per la proximitat a les urnes. El PSC s'ha adherit a una manifestació que segurament li genera incomoditat en aquests moments de polarització. Però no se'n podia desmarcar en vigília d'unes eleccions en què l'estratègia primera del socialisme espanyol és fer-se amb el bocí més gran possible del pastís de Ciutadans. Avui, però, la delegació socialista ha anat ben al darrere de la manifestació, lluny d'on eren els altres dirigents polítics.Per la seva banda, Pablo Casado ha estat ben visible en la manifestació, sempre al costat de la seva candidata per Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, un fitxatge personal seu i una aposta per la duresa dialèctica amb l'independentisme, sovint de manera abrupta. Casado ha estat rebut per crits de "¡Presidente, presidente!" i "¡Pablo!". Una dona no ha pogut amagar els eu entusiasme: "¡Tiene que ganar el PP!".Malgrat que la intenció inicial era que els líders polítics estiguessin darrere de la primera fila, Albert Rivera ha aconseguit posar-se davant. El context en què ha tingut lloc aquesta manifestació ha adquirit un caire dramàtic per Ciutadans. Albert Rivera ha volgut avui acaparar el màxim dels focus mediàtic i ha fet de la campanya a Catalunya la seva carta primordial. Fa uns dies va visitar la plaça d'Urquinaona. Després d'una enganxada entre la cúpula de Ciutadans i Societat Civil -a qui l'entorn de Rivera acusa de ser massa tova amb el sobiranisme-, semblen haver fet les paus.Un element de tensió l'ha protagonitzat Vox. Abans d'iniciar la manifestació, un grup de persones, en actitud hostil, s'ha adreçat al president de SCC, Fernando Sánchez CVosta, per recriminar-li la presència de Miquel Iceta. Un d'ells li ha dit "sinvergüenza!", i Sánchez Costa s'hi ha encarat amb fermesa. Hi havia por entre els organitzadors que el partit de Santiago Abascal volgués "rebentar" l'acte. El conflicte ve de fa dies. SCC ha viscut un xoc amb el partit Vox quan el president de l'entitat va dir que "no esperaven" el partit ultra a la concentració d'avui, tot i dir que era oberta a tots els qui defensessin la democràcia, la Constitució i la convivència.Unes declaracions aquestes que van indignar Abascal, qui va arribar a titllar de "separatistes" els dirigents de Societat Civil Catalana. El cert és que un grup de militants i simpatitzants del partit ultra han fet acte de presència, amb el seu candidat per Barcelona, l'odontòleg d'origen guineà Ignacio Garriga. Eren ells els qui proferien els crits més radicals, amb crits com "¡Puigdemont a prisión!", "¡Torra a la mazmorra!" -crit compartit per molta més gent- i referències insultants envers el PSC.La manifestació ha tingut per lema Per la convivència, per la democràcia, per Catalunya: stop procés i ha començat la seva marxa des de passeig de Gràcia amb Provença, a Barcelona, fins a Gran Via, on s'ha llegit un manifest que exigeix "el fi de l'experiment social que ha estat el procés". En el text, llegit en català castellà, francès i anglès, es diu: "Els catalans constitucionalistes afirmem que no serem moneda de canvi per a res ni per ningú". El manifest de Societat Civil Catalana conclou amb aquestes paraules: "Ja no existeix cap Catalunya invisible perquè hem decidit que qualsevol futur per aquesta terra dependrà també de nosaltres".En la intervenció final, el president de SCC, Fernando Sánchez Costa, ha demanat als independentistes: "Abans de dialogar amb Madrid, dialogueu amb la majoria social catalana", per exclamar: "President, posi les urnes!". Sánchez Costa ha reclamat un diàleg "dins del marc de la llei", i ha establert els seus requisits: "Neutralitat dels espais públics, normalització de la llengua espanyola, despolitització dels Mossos i dels mitjans de comunicació públics i auditoria del Procés". El president de SCC ha enviat "una abraçada als mossos ferits en un nou episodi de kale borroka" i ha clamat: "Tots som Mossos!".Per l'unionisme, la manifestació ha estat un termòmetre de la seva capacitat de convocatòria després que l'independentisme, malgrat les divisions entre els partits, tornés a demostrar ahir que és capaç d'omplir els carrers de gom a gom. El rècord de les grans manifestacions de l'octubre del 2017 no s'ha pogut separar, tot i els autobusos que s'han omplert des d'altres llocs, com Madrid, Saragossa i València.

