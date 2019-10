El SEM atén 44 persones pels aldarulls a Barcelona, cap d'elles greu

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès 44 persones en el marc dels aldarulls que s'han produït aquest dissabte al vespre al centre de Barcelona. No hi ha cap persona ferida greu, segons el balanç de les 12 de la nit.Dels atesos, set persones han estat traslladades a centres mèdics, i hi ha 37 altes en el mateix lloc i nou atencions estan en curs.D'altra banda, Sanitaris per la República xifra el nombre d'atesos en 73, amb quatre derivacions al SEM.Hi ha cinc mossos d'esquadra ferits, un d'ells greu en caure d'un vehicle policial. Fonts sindicals han explicat que pateix una luxació al genoll i policontusions.

