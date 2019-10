Els enfrontaments rebroten i tornen a situar Buch en l'ull de l'huracà

VÍDEO Una dona s'encara amb els antiavalots dels Mossos a Via Laietana, després que aquests colpegessin un home que era a terra 🎥 @Sergi_Ambudio https://t.co/XsVFfuaPdb #SentènciaProcés pic.twitter.com/ST2fKJW16t — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

EN DIRECTE Pluja de pilotes contra els antiavalots de la @policia que se situen als voltants de la prefectura de Via Laietana



Vídeo de @martiurgell https://t.co/pUbdU2sUre #SentènciaProcés pic.twitter.com/o23WRRovUM — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

EN DIRECTE Els @mossos aconsegueixen fer retrocedir els manifestants fins a Urquinaona; imatges de @Sergi_Ambudio de les noves càrregues de la BRIMO. Es van disparant trets de FOAM contínuament direcció Urquinaonahttps://t.co/0wFAgM7Fgh #SentènciaProcés pic.twitter.com/xYpKC0vDTN — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

EN DIRECTE Els manifestants es dispersen. Els @mossos han aconseguit desallotjar Via Laietana amb càrregues. Ara, disparen projectils de FOAM perquè els activistes no s'hi apropin; imatges de @Sergi_Ambudiohttps://t.co/0wFAgM7Fgh #SentènciaProcés pic.twitter.com/XCDz26DVnY — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

Els enfrontaments entre manifestants i policia han tornat al centre de Barcelona aquest dissabte. Unes 10.000 persones convocades pels comitès de defensa de la República (CDR) s'han desplaçat cap a la prefectura de la Policia Nacional espanyola per "tornar les pilotes" de goma llançades pels agents en els aldarulls de la setmana passada. La concentració ha derivat en càrregues contundents dels Mossos d'Esquadra -l'únic cos en actuar durant la jornada-, en un moment en què el president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat "depurar" responsabilitats al cos . L'actuació, a banda, torna a situar el conseller d'Interior, Miquel Buch, en l'ull de l'huracà després de les tensions obertes amb Presidència, que s'han cronificat al llarg de la legislatura.Les imatges d'aquestes últimes hores, amb Mossos protegint l'edifici de la Policia Nacional espanyola a Via Laietana i dissipant amb contundència els manifestants -primer al petit carrer de les Magdalenes, després a Plaça Urquinaona i per tot l'Eixample, amb furgonetes damunt les voreres i per la calçada a gran velocitat-, han recordat les de la setmana passada. Torra va demanar dimarts al Govern -mesura acceptada per tots els consellers, inclòs Buch- que investigués les actuacions de la policia catalana, sotmesa a gran tensió des de l'aplicació del 155 El titular d'Interior no tindrà una setmana senzilla, perquè a les reunions sovintejades a la conselleria i a Palau sobre la situació al carrer s'hi sumarà, dimecres, una compareixença parlamentària en la qual haurà de donar explicacions. Els grups que fan costat al Govern -Junts per Catalunya (JxCat) i ERC- li fan costat, sobretot en públic i dins l'executiu, però en els grups parlamentaris hi ha veus que en demanen la dimissió. Torra, fa només uns dies, va donar la "raó" a la CUP després que el diputat Vidal Aragonés exposés una dura diatriba contra el cos de policia en la sessió de control.Aquest dissabte mateix, a Palau, el president ha mostrat un rostre molt seriós quan Ramon Vancells, alcalde de Monistrol de Calders (CUP), ha carregat contra el Govern en l'acte de rebuig dels batlles a la sentència de l'1-O. Segons ell, l'executiu ha estat al costat de "l'estat opressor". A les crítiques s'hi ha sumat a la nit Roger Español, candidat de JxCat al Senat i que va perdre un ull en el referèndum de l'1-O. Español, a través de Twitter, ha demanat obertament la dimissió de Buch. No és la primera vegada. Des la secció local de la formació a la Llagosta han demanat "mesures contundents" a Interior, desobeint la recomanació del partit de no criticar el conseller en públic.Fonts governamentals i de Presidència assenyalaven la setmana passada, en tot cas, que Buch no tenia intenció de presentar la dimissió i que Torra no s'havia plantejat cessar-lo, però el cert és que hi ha veus de l'entorn del president que veuen amb malestar l'actuació dels Mossos d'aquests dies. El quadre acaba de fer-se complex amb la pressió d'un govern espanyol contra el que anomena "independentisme violent", al qual defensa "perseguir". De moment ja hi ha 31 detinguts.Després d'una setmana sencera de certa tranquil·litat, sense enfrontaments al carrer, la nit de dissabte ha tornat a acollir el caos. Després de la manifestació a Marina , que ha congregat 350.000 persones - segons les xifres que ha ofert la Guàrdia Urbana de Barcelona - per demanar la llibertat dels presos i rebutjar la sentència, el focus s'ha desplaçat a Via Laietana. Els CDR havien convocat per "tornar les pilotes" que la policia espanyola havia disparat dies enrere contra els manifestants.A les portes de la prefectura ha regnat la tranquil·litat des de l'inici de la concentració, a mitja tarda. L'espurna dels aldarulls ha sorgit en un punt concret: el carrer de les Magdalanes, que fa cantonada amb el carrer Comtal. Desenes de manifestants s'hi han aplegat i han llançat objectes contra el cordó d'antiavalots de la policia espanyola, que ha mantingut la línia en tot moment. No hi ha hagut corredisses ni enfrontaments fins que no han irromput tres furgonetes dels Mossos d'Esquadra. La policia catalana ha actuat amb agressivitat -sense previ avís per megafonia- per dispersar la zona.Després d'uns minuts de calma, amb desenes d'activistes seguts a terra a la Via Laietana, a l'alçada del carrer Jonqueres, els Mossos s'han tornat a mobilitzar. Un cordó d'una vintena d'agents ha fet recular, amb càrregues i trets de foam inclosos, el gruix dels manifestants. L'operatiu ha estat intens i ha durat poc minuts. A partir d'aquí, dispersió absoluta pel centre de Barcelona, com ja va passar la nit de la vaga general

