VÍDEOS Càrregues dels Mossos davant la prefectura de la policia espanyola

Després d'una setmana de pau als carrers de Barcelona, amb mobilitzacions diàries del sobiranisme, però sense incidents, els aldarulls han tornat aquest dissabte. No pas en la multitudinària manifestació del carrer Marina contra la sentència. Però sí en la concentració dels CDR davant la prefectura de la policia espanyola a la Via Laietana, convocada per "tornar-los les pilotes".Us en mostrem dos dels vídeos enregistrats persobre el terreny que més han circulat per les xarxes socials

