L'unionisme congrega unes 80.000 persones a Barcelona per demanar que s'acabi el procés

Al voltant de 80.000 persones assisteixen a la manifestació d'aquest matí al pg. de Gràcia.#27Oct pic.twitter.com/vurvu3V4cP — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) October 27, 2019

Alguns dels manifestants, aquest diumenge al centre de Barcelona. Foto: Adrià Costa

La manifestació convocada per l'entitat Societat Civil Catalana (SCC) Per la convivència, per la democràcia, per Catalunya: stop procés, ha començat la seva marxa des de passeig de Gràcia amb Provença, a Barcelona, fins a Gran Via, on es llegirà un manifest. L'acte és una demostració de força del constitucionalisme l'endemà de la manifestació liderada per Òmnium Cultural i l'ANC que va omplir el carrer de Marina per demanar la llibertat dels presos i rebutjar la condemnat dels dirigents independentistes.Segons la Guàrdia Urbana, hi han assistit unes 80.000 persones. Una xifra que contrasta amb els 350.000 de la manifestació independentista d'ahir (750.000 segons l'organització). Amb proclames com "Visca Espanya, visca Catalunya", "Junts som imparables", "Puigdemont a presó", "Nosaltres també som poble català", "TV3, manipuladora" o "Feliços i orgullosos de ser espanyols i, a la vegada, catalans", la marxa es desenvolupa enmig d'un ambient festiu i familiar.La majoria de manifestats llueixen banderes espanyoles i, en menor mesura, catalanes i europees amb càntics i música amenitzant la manifestació, que demana "convivència" i "democràcia" i contra els aldarulls violents dels últims dies.La convocatòria ha rebut l'adhesió del PSC, Ciutadans i Partit Popular. Tal i com s'havia anunciat, són presents els líders del PSC, Miquel Iceta, al costat dels ministres Josep Borrell i José Luis Ávalos i la presidenta del Congrés, Meritxell Batet; del PP, Pablo Casado, acompanyat del president dels populars catalans, Alejandro Fernández, i de la cap de llista per Barcelona en les eleccions del 10-N, Cayetana Álvarez de Toledo; i de Ciutadans, Albert Rivera, que tenia al costat Lorena Roldán. Aquest cop, però, els líders polítics no han estat a primera fila, sinó una mica més endarrere.L'entitat convocant, Societat Civil Catalana, ha volgut que la capçalera no estigués protagonitzada per líders de partit, sinó per membres de l'unionisme associatiu. Ha estat Fernando Sánchez Costa, president de SCC, i altres membres de l'entitat els qui han encapçalat la marxa. Al final de la manifestació, es llegirà un manifest per part de quatre representants de la societat civil en català, castellà, anglès i francès.Per l'unionisme, la manifestació és un termòmetre de la seva capacitat de convocatòria després que l'independentisme, malgrat les divisions entre els partits, tornés a demostrar ahir que és capaç d'omplir els carrers de gom a gom. El rècord de les grans manifestacions de l'octubre del 2017 serà difícil de superar, tot i els autobusos que s'han omplert des d'altres llocs, com Madrid, Saragossa i València.Per Societat Civil Catalana, la manifestació també la posa a prova. Continua sent l'entitat més representativa del constitucionalisme civil, però ha viscut fortes tensions internes i ja no genera unanimitat dins del bloc unionista. Recentment, la direcció de Ciutadans va criticar durament la línia de l'actual directiva per considerar-la massa moderada. Potser per això, l'entitat ha endurit el seu discurs. Els darrers dies, SCC ha viscut un xoc amb el partit Vox , quan el president de l'entitat va dir que "no esperaven" el partit ultra a la concentració d'avui, tot i dir que era oberta a tots els qui defensessin la democràcia, la Constitució i la convivència. Unes declaracions que van indignar Santiago Abascal, qui va arribar a titllar de "separatistes" els dirigents de Societat Civil.

