VÍDEO Els CDR llancen pilotes de goma als antiavalots de la policia espanyola

EN DIRECTE La Via Laietana, cada vegada més plena, a tocar de la prefectura de la policia espanyola, blindada pel fort desplegament policial. Els @CDRCatOficial convoquen a les 19.30h; ho explica @Sergi_Ambudio amb vídeo de @martiurgell https://t.co/I9hqN5RjVT #SentènciaProcés pic.twitter.com/rjrIojfpKw — NacióDigital (@naciodigital) October 26, 2019

D'omplir el carrer Marina a desbordar la Via Laietana. La mateixa tarda. Milers de persones s'apleguen ara mateix a la cèntrica avinguda barcelonina, davant de la prefectura superior la Policia Nacional espanyola a Catalunya, en una marxa convocada pels comitès de defensa de la República (CDR) amb un lema dirigit directament a aquest cos policial: "Tornar-los les pilotes". Fan al·lusió a les bales de goma i altres projectils disparats contra els manifestants en les concentracions de la setmana passada.La Via Laietana s'ha desbordat fins i tot a l'hora fixada pels CDR per començar la protesta, dos quarts de vuit del vespre. En la seva arribada, els manifestants s'han trobat una forta presència policial per blindar la prefectura.La tensió ha augmentat prop de les vuit, quan els manifestants han començat a llançar objectes a les furgonetes policials. Unes furgonetes que s'havien quedat al mig de la calçada, rodejades a banda i banda per manifestants, de forma que els agents han hagut de passar pel mig dels concentrats.Entre aquests objectes, els manifestants han llançat a la policia espanyola bales de goma i projectils de foam recollits en les protestes dels darrers dies, així com pilotes de goma de joguina.Després de gairebé dues hores de calma, tot i que tensa, la situació s'ha descontrolat al voltant d'un quart del vespre, quan els antiavalots dels Mossos han fet les primeres càrregues. Uns antiavalots que s'han desplegat en nombre inferior al de jornades precedents, i que s'han replegat sota una pluja d'objectes prop de prefectura davant una pluja d'objectes, mentre altres agents carregaven pels laterals.

