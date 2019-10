Òmnium i l'ANC carreguen contra l'Ajuntament de Barcelona per «manipular» les xifres d'assistència

Les xifres de manifestants les dona sempre la @barcelona_Gub seguint, també sempre, idèntics paràmetres. Es una insídia Insinuar que des del Govern municipal de @bcn_ajuntament es manipulen o es donen instruccions. — Albert Batlle (@Albert_Batlle_B) October 26, 2019

"És inadmissible manipular les dades d'assistència". Així s'ha manifestat aquest dissabte el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, tot just acabar la gran manifestació per la llibertat al carrer Marina de Barcelona, referint-se a la xifra de 350.000 assistents a la marxa que ha donat la Guàrdia Urbana de Barcelona, i que tant Òmnium com l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) considera per sota de la realitat."Fa dos anys vam omplir el carrer Marina fins la Sagrada família com ara", ha explicat Mauri, referint-se a la xifra de 750.000 manifestants que va donar la mateixa Guàrdia Urbana la tardor del 2017, en la manifestació de rebuig a l'empresonament dels presos polítics al mateix carrer Marina . "Demanarem explicacions", ha reblat."Hem tornat a omplir el carrer Marina", ha coincidit la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que ha anat encara més enllà que Mauri quan ha afirmat que aquestes xifres de la Guàrdia Urbana en manifestacions sobiranistes que considera per sota de la realitat s'han repetit en altres ocasions, en la qual cosa veu "intencionalitat". Paluzie també ha destacat la importància "d'omplir" el carrer Marina en un "context de mobilitzacions constants", com el que s'està vivint a Catalunya des que es va fer pública la sentència de l'1-O, ara fa 13 dies.El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, ha respost amb un tuit en el qual titlla d'"insídia" insinuar que des del govern municipal de l'Ajuntament de Barcelona es "manipulen o donen instruccions" per fer els recomptes. Segons Batlle, la Guàrdia Urbana sempre utilitza "idèntics paràmetres".

