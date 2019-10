Els familiars dels presos: «La violència no ens representa, ni ara ni mai»

La manifestació a favor de la llibertat dels presos que ha omplert el carrer Marina amb 350.000 persones , segons xifres de la Guàrdia Urbana, s'ha tancat amb un acte polític en el qual han participat els familiars dels dirigents privats de llibertat. "La violència no ens representa, ni ara ni mai", ha assenyalat Blanca Bragulat, dona de Jordi Turull i que ha exercit de portaveu dels familiars de tots els condemnats."Els han caigut cent anys de presó per permetre el debat polític, posar les urnes i crida a la mobilització pacífica. Avui més que mai, hem de tenir molt present que aquesta sentència no només els condemna a ells, sinó a tots nosaltres", ha ressaltat Bragulat, que també ha reivindicat les víctimes de la nova "ràtzia repressiva" de l'Estat després dels aldarulls dels últims dies i les detencions del mes de setembre contra membres dels comitès de defensa de la República. Aquests últims ja porten un mes empresonats."Cap sentència, per dura que sigui, canviarà les aspiracions polítiques de milions de catalans", ha destacat Bragulat, que ha parlat abans que pugessin a l'escenari representants d'algunes de les entitats que han convocat la manifestació. Fa dos anys, la primera manifestació multitudinària per reclamar la llibertat dels presos, que feia només nou dies que havien estat ingressats a Estremera i a Alcalá Meco, va congregar 750.000 persones , més del doble que en aquesta ocasió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor