Ximo Puig exigeix a Torra que ﻿«deixi tranquils els valencians»

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha exigit al president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, que "deixi tranquils els valencians" i que "quan entigui parlant de les seves ànsies sobiranistes o de tot allò que formi part dels seus somnis", no nomeni "per res" el País Valencià.En una compareixença al Palau de la Generalitat, el president valencià s'ha referit a la declaració de la Llotja de Mar , signada per partits independentistes catalans, bascos, gallecs, valencians i balears, i que defensés el dret d'autodeterminació d'aquests territoris com "una causa justa".En aquest sentit, Puig ha recordat que cap partit amb representació parlamentària a les Corts Valencianes va participar de la declaració i ha avançat que enviarà a Torra una carta en què li reclamarà "respecte" i assenyalarà que "la solució als problemes territorials que existeixen a Espanya sols pot donar-se a través del respecte basat en les regles de joc.

