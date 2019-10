Un vídeo d'Amnistia Internacional dona suport a protestes d'arreu del món... i ignora Catalunya

Brazil, Chile, Lebanon, Ecuador, Iraq, UK, Guinea, Hong Kong ✊🏽✊🏾✊🏿 Protests are breaking out across the globe & activists are demanding action. pic.twitter.com/GgMukJDPxf — Amnesty International (@amnesty) October 25, 2019

Amnistia Internacional ha publicat un vídeo a Twitter aquest divendres per difondre els moviments socials d'arreu del món que estan prenent els carrers en les últimes setmanes. L'ONG es fa ressò de protestes com les de Hong Kong, el Líban i Xile, que passa per un dels moments més intensos. El vídeo no fa cap referència a Catalunya.Les mobilitzacions de resposta a la sentència de l'1-O, però, sí que apareixen en una publicació al seu lloc web: dues línies i un tuit, en què, sota l'epígraf "llibertats polítiques", es recorda que "aquest mes, es van produir mobilitzacions i manifestacions massives a Barcelona i a la resta de Catalunya després que el Tribunal Suprem espanyol condemnés dotze dirigents i activistes polítics catalans". També es demana a les autoritats que facin costat a les manifestacions pacífiques i permetin la gent "expressat lliurement i amb seguretat les seves creences".El vídeo d'Amnistia destaca que les mobilitzacions creixen a tot el planeta i que els activistes exigeixen reaccions. També recull l'Equador, el Regne Unit, Iraq i, fins i tot, el Brasil i Guinea.Són molts els usuaris de Twitter que, a través dels comentaris, han fet notar a l'ONG que s'estava oblidant en el seu vídeo de fer referència al moviment independentista català.

