La presidenta de l'Aliança Lliure Europea: «El #SitAndTalk està calant a Europa»

La presidenta de l'Aliança Lliure Europea (ALE), la basca Lorena López de Lacalle, assegura que el missatge de la campanya #SitAndTalk per demanar al govern espanyol que s'obri a dialogar sobre la situació a Catalunya "s'entén perfectament a Europa i està calant". L'eurodiputada de Bildu diu que "a Europa ningú entén que el president català truqui durant cinc dies consecutius el president espanyol i aquest no respongui el telèfon".López de Lacalle participarà aquest dissabte a la manifestació organitzada per Òmnium Cultural i l'ANC com a representant del partit europeu perquè "l'autodeterminació és democràcia i perquè ha d'haver una amnistia per a tots els presos polítics catalans".Reivindica el seu partit com a "l'únic a nivell europeu que defensa clarament el dret a l'autodeterminació". Amb 13 eurodiputats, l'Aliança Lliure Europea (o EFA, per les seves sigles en anglès) forma part del grup Verds-ALE al Parlament Europeu i representa 46 partits polítics de 19 estats diferents, incloent Esquerra Republicana, Bildu o el Partit Nacional Escocès. Oriol Junqueras va ser el candidat del partit en les darreres eleccions europees per a presidir la Comissió Europea.Escollida com a presidenta del partit el mes de març, López de Lacalle assegura que estan treballant perquè la qüestió catalana es conegui a l'estranger: "Ara mateix, el que uneix, molt més que el missatge a favor de la independència o l'autodeterminació, és el missatge de defensa dels drets fonamentals i la democràcia, perquè s'entén perfectament a Europa".La política basca també ha criticat el govern espanyol per utilitzar la violència per intentar desacreditar el moviment independentista català comparant la situació amb la viscuda al País Basc. "Em sembla simplment indecent [la comparació] perquè el nivell de violència que nosaltres vam tenir no té res a veure amb el que hi ha hagut aquí", explica López de Lacalle. "Si bé hi ha hagut actes que s'han anat de les mans, també hi ha hagut un nivell de violència policial que el món sencer ha pogut veure a través de Twitter i dels telèfons mòbils".López de Lacalle elogia el caràcter pacífic del moviment independentista i assegura que aquest serà el valor que a llarg termini li permetrà assolir els seus objectius. "Si una força té el moviment és que és pacífic, democràtic i cívic, i aquestes senyes d'identitat del moviment d'emancipació i revolucionari cal cuidar-les".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor