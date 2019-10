FOTOS Les imatges que mostren com ha punxat Parlem després de dos anys de silenci

Catalunya es mobilitza avui per exigir als seus líders polítics que abandonin el frentisme i la política de blocs, i seguin a dialogar.



La ciutadania ja ha fet el pas. Només falten ells. #Parlem? pic.twitter.com/3A4pfjWbUK — Més Barcelona (@Mes_barcelona_) October 26, 2019

La Guàrdia Urbana xifra en un centenar de persones la convocatòria d'avui de Parlem, que el 2017 en van reunir més de 5.000. La plataforma ciutadana ha reclamat diàleg a les institucions catalanes i espanyoles. Representants de Més País s'han adherit a la concentració @324cat pic.twitter.com/f45iyR1qYb — Marc Guadilla (@Marc_Guadilla) October 26, 2019

La plataforma Parlem/Hablemos ha reaparegut aquest dissabte amb una mobilització a la plaça de Sant Jaume per reclamar "diàleg" entre els governs català i espanyol. Menys de 300 persones -poc més d'un centenar, segons la Guàrdia Urbana-, vestides de blanc, s'han concentrat davant la seu del Govern, després de dos anys de desaparició del moviment.Entre els participants, als quals els hi ha quedat gran la plaça, hi havia el diputat del PSC, Ferran Pedret. El partit que més s'ha implicat en la convocatòria, però, ha estat Més País, el partit d'Íñigo Errejón; pel qual han assistit Carolina Bescansa, candidata per La Corunya; Raimundo Viejo, número tres per Barcelona; i el cap de llista per Barcelona, Juan Antonio Geraldes, que ha criticat els comuns per participar a la manifestació per la sentència en veure-hi un lema independentista, tot i que apel·la només a la "llibertat.Una de les imatges aèries que demostra la poca capacitat de mobilització del col·lectiu aquest dissabte és la que ha fet i compartit a les xarxes socials el periodista de TV3 Marc Guadilla.El col·lectiu Parlem, que la tardor del 2017, en el moment més àlgid del procés, va sortir al carrer per rebutjar tant la declaració unilateral d'independència com la intervenció de l'autogovern, i advocant pel diàleg institucional, va desaparèixer l'endemà mateix d'aquella concentració. Es va aplicar el 155 i res més se'n va saber.Parlem no va dir res quan es va intervenir l'autogovern, tampoc amb l'empresonament dels líders polítics i socials de l'independentisme, ni amb l'allargament de la presó preventiva, ni tampoc amb la repressió policial contra els CDR. Ara, però, torna per demanar un "diàleg" que els seus portaveus no són capaços de concretar fins on pot arribar.A través d'un comunicat, la plataforma esbossa peticions difuses. Insten a fugir de la lògica de blocs i dels "discursos incendiaris" i "restaurar la fraternitat". "La ràbia, el dolor i la tristesa pel que estem veient aquests dies ens interpel·la com a ciutadania", sostenen, i per això reclamen "acords sòlids" que resolguin "els problemes" des del "respecte". Uns "acords sòlids" que no es concreten ni en un referèndum d'independència (la petició més majoritària segons les enquestes) o en una reforma constitucional o estatutària com les que defensen els federalistes, informa Bernat Surroca.Segons Parlem, hi ha dos blocs, l'independentista i l'unionista, i ells se situen "al mig". Per això també escullen el color blanc en les seves manifestacions -una, fins ara, simultània a Barcelona i a Madrid dies després de l'1-O-, perquè és el color que "aglutina tots els colors, totes les banderes". Des d'aquest punt intermedi, la plataforma assegura que "hi ha dolor a les dues parts", que s'han comès "errors en les dues bandes" i que hi ha hagut "desproporcions en alguns aspectes".No volen, però, ni posicionar-se ni valorar si un dels dos "bàndols" n'ha sortit més perjudicat del conflicte, i insisteixen en equiparar l'independentisme amb l'unionisme passant de puntetes pel fet que una de les parts té presos i exiliats i l'altra no. "No és el nostre paper dir si una cosa és pitjor que l'altra. Només som un impuls ciutadà per dir: 'Respectem'", diu Ferrer, i per això fa una crida a la "calma" i a no posar "excuses": "La ciutadania està farta d'excuses tota l'estona, uns els presos, els altres la unitat d'Espanya. S'ha de començar a parlar".

