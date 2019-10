Vox concentra milers de persones a Madrid contra l'independentisme sota una bandera espanyola de 1.000 m²

🚨🚨🚨 VOX vuelve a tomar Colón para defender la unidad nacional de España y combatir el separatismo.



El resto de partidos andan con paños calientes, solo nosotros defenderemos la Nación española hasta las últimas consecuencias 💪🇪🇸



📢 #EspañaSiempreEnColón pic.twitter.com/MXoVKFmTBU — VOX 🇪🇸 (@vox_es) October 26, 2019

El partit d'extrema dreta Vox ha concentrat milers de persones a la plaça de Colón de Madrid contra "el separatisme" i a favor de la unitat d'Espanya. La formació que dirigeix Santiago Abascal ha desplegat una bandera espanyola de mil metres quadrats, rebuda amb aplaudiments pels assistents.La bandera desplegada, segons el partit ultra, és l'ensenya espanyola més gran de la història i pesa 130 quilos. La seva mida, de cinquanta metres de llarg i vint d'ample, és equivalent a la d'una piscina olímpica.Els concentrats han demanat l'empresonament de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont; i del president català, Quim Torra, amb crits de "Puigdemont a prisión" i "Torra a la mazmorra", a més de visques a Espanya.El partit ha indicat que no està previst que participi a la manifestació de Societat Civil Catalana . Inicialment anava a assistir-hi Ignacio Garriga, candidat al Congrés per Barcelona, però l'entitat unionista va advertir que a la marxa no hi estan convidades les formacions que no defensen l'autogovern de Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor