El candidat d'Errejón se suma a l'acte de Parlem i critica els comuns per anar a la marxa contra la sentència

El partit d'Íñigo Errejón, Més País, ha participat a la concentració que convoca la plataforma ciutadana Parlem/Hablemos a la plaça Sant Jaume aquest dissabte amb la cap de llista per La Corunya, Carolina Bescansa; candidata per La Corunya; Raimundo Viejo, número tres per Barcelona; i el cap de llista per Barcelona, Juan Antonio Geraldes.Geraldes defensa en un article d'opinió a Eldiario.es que Més País-Més Barcelona acompanya la concentració "que pretèn obrir un tercer espai entre els dos fronts per trobar la manera de composar una subjectivitat que impulsi la recuperació del diàleg i del sentit comú". L'enfocament dels participants, segons el candidat de la formació, és el de "moure les posicions de dos blocs que semblen completament estàtics i abocats a confrontar durant dècades". El candidat de Més País critica la participació dels comuns a la manifestació convocada contra la sentència, per considerar que "en el moment en què es participa en una marxa amb la capçalera Contra la sentència, independència, és difícil que hi càpiguen molts matisos"; tot i que en realitat el lema de la manifestació és Llibertat precisament per interpel·lar tots els ciutadans contraris al veredicte del Suprem.El partit d'Errejón va estar a punt de no aconseguir els avals per presentar-se a la circumscripció de Barcelona, però finalment va poder concórrer-hi . Geraldes va ser membre d'una llista local a Sant Boi de què formava part la CUP, però des que va ser nomenat cap de llista de Más País ha deixat clar en diverses entrevistes que no és independentista Parlem/Hablemos és una entitat ciutadana que es va mobilitzar contra la declaració d'independència i el 155 el 2017 per desaparèixer tot seguit fins que aquest dissabte ha congregat prop de 300 persones davant la seu del Govern.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor