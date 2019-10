L'acusat de llançar una cadira a un guàrdia civil l'1-O pacta una condemna de nou mesos

El veí de Sant Joan de Vilatorrada (Bages) de 42 anys que durant la jornada del referèndum de l'1-O va llençar una cadira contra un agent de la Guàrdia Civil en el moment que accedia a l'interior de l'institut Quercus ha pactat amb l'acusació una condemna de 9 mesos de presó per un delicte d'atemptat a l'autoritat i un de lesions lleus, segons informa Regió7.En l'acord també se significa que la condemna de presó no es farà efectiva sempre que no torni a delinquir en els propers dos anys. Del que sí que haurà de fer-se càrrec és d'una multa de 360 euros a raó de 3 euros diaris durant quatre mesos.La sentència, signada en el jutjat penal número 1 de Manresa, recull que l'acusat va llençar una cadira contra l'agent que el va fer caure. Com a resultat de l'impacte i la caiguda, el guàrdia civil va patir lesions al coll, canell i les dues cames que van trigar 14 dies a sanar. L'agent va ser atès en un centre sanitari de Manresa. L'acusat va ser identificat i detingut el 25 d'octubre de 2017

