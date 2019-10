Reforcen el dispositiu de recerca dels quatre desapareguts pel temporal

El quart dia de recerca a la llera del Francolí ha començat ampliant els efectius fins a les 200 persones i situant el radi d'inspecció des de l'origen del desbordament fins a la desembocadura del Gaia.El dispositiu es concentra en les grans acumulacions de runa de les zones ja pentinades i en altres trams del riu més oberts que es poden fer a peu. De Valls fins a la zona sud el cos treballa de manera coordinada amb voluntaris de Protecció Civil i la Creu Roja, segons Guillem Guinjoan, cap de guàrdia de Bombers, en declaracions a l'ACN. A la zona de la desembocadura, on s'ha localitzat el primer cos, hi ha també unitats de Grae aquàtiques.Al mapa tenen marcades zones d'acumulació de matèria, on no hi poden entrar directament sinó que són espais per a les unitats canines o la matèria pesada. Segons Guinjoan, són "punts probables" però amb l'evidència que va aparèixer un cos al port el ventall és "més ampli".El tercer dia de recerca a la llera del Francolí es van tancar sense que s'hagués localitzat cap de les quatre persones que continuen desaparegudes. Amb tot, segons informaven els Bombers, es va localitzat roba de la mare i el fill desapareguts a Vilaverd, però les unitats canina i subaquàtica dels Mossos van descartar que els seus cossos estiguessin en aquest punt.Segons Guinjoan, aquests indicis són "relatius" perquè el fort moviment del riu podia generar "molta dispersió de material". "Ho tenim en compte però treballem amb un ventall de possibilitats", ha reblat.

