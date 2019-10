Paluzie recorda que la manifestació representa «tothom que estigui per la llibertat» dels presos

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie, ha afirmat que l'entitat ha acceptat anar a la manifestació d'aquest dissabte contra la sentència "amb un lema de llibertat i no d'independentisme" perquè "tothom que estigui per la llibertat i contra la repressió i l'actuació de l'estat s'hi pugui sentir representada".Segons ha explicat en una entrevista al programa Via Lliure de RAC1, "cada entitat tindrà els seus blocs propis" a la marxa, fins la qual l'organització portarà manifestants en 400 autocars llogats. Per a Paluzie, serà una gran mobilització , però dins del marc d'una mobilització contínua des del 14 d'octubre".Paluzie també s'ha referit a les actuacions policials contra els participants a les protestes contra la sentència, i ha indicat que és preocupant el que estan explicant els darrers dies "els advocats dels joves detinguts sobre determinades actuacions a les furgones policials" i sobre la forma com es van produir les detencions.La presidenta de l'ANC, que ha recordat que l'entitat ha criticat "certes actuacions dels Mossos" i ha demanat la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, per la gestió dels aldarulls, ha matisat que en aquest cas "les actuacions que han estat realment de vulneració flagrant i de drets fonamentals i violència policial ha estat la Policia Nacional".

