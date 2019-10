La mare de l'Andrea: «L'únic que va fer la meva filla era manifestar-se; ella i la resta que estaven amb ella»

La mare de l'Andrea carregant contra el seu empresonament Foto: Albert Hernàndez

La concentració a plaça Sant Roc Foto: Albert Hernàndez

Crits "Andrea llibertat" a la plaça Sant Roc de #Sabadell. Comença la concentració per exigir que surti de la presó https://t.co/VY9be20kOd #SentènciaProcés pic.twitter.com/iBNjduU5Pw — NacióSabadell (@NacioSabadell) October 25, 2019

A la Sobirana, la xarxa d'aliments del Sud de Sabadell, i un llarg etcètera. L'Andrea, emparant-se en el seu dret a protesta, va anar a manifestar-se el 15 d'octubre a Barcelona per la sentència injusta als presos polítics catalans. — #LlibertatAndrea (@AndreaLlibertat) October 21, 2019

Què, com l'Andrea, no vam nèixer amb un pà sota el braç. L'Andrea ha sigut detinguda de manera arbitrària i podriem ser qualsevol de nosaltres.#LlibertatAndrea #LlibertatDetingudes #TsunamiDemocratic @l_obrera @AlertaSolidaria — #LlibertatAndrea (@AndreaLlibertat) October 21, 2019

La mare de l'Andrea, la veïna de Sabadell empresonada des del passat 15 d'octubre per participar a les protestes contra la sentència del procés , ha estat taxativa: "L'únic que va fer la meva filla era manifestar-se; ella i la resta que estaven amb ella". Davant de mig miler de persones, que s'han aplegat a plaça Sant Roc per exigir la seva llibertat, ha agafat el micròfon i ha exclamat que "no hi ha dret. Noies estudiants i treballadores" i ha afegit, "i després, els violadors els deixen lliures".Enmig de càntics "Andrea llibertat", "Llibertat preses polítiques" i "Alcaldessa dimissió", entre d'altres, ha agafat el micròfon i ha carregat perquè hagin "vulnerat la presumpció d'innocència", però també ha advertit als concentrats: "Aquí hem vingut a demanar la llibertat de l'Andrea i la resta que està com ella" i "no vull escoltar crits "independència"", perquè, com ha dit, la seva filla no ho és, "però no vol que es vulnerin els drets de ningú i no està d'acord amb la sentència. Com no ho estem molts", ha etzibat.Novament, a les portes de l'Ajuntament ha estat punt de trobada i reivindicació. El membre del grup de suport Andrea Llibertat, Albert Jiménez, ha explicat que ella "es troba bé, donades les circumstàncies" i "sap que estem mobilitzats". Jiménez ha denunciat que la seva detenció "és arbitrària i forma part d'una estratègia política de l'Estat, que pretén coartar l'exercici lliure de drets i llibertats com és el de manifestació".Andrea és una sabadellenca de 21 anys i estudiant d'Enginyeria Química, treballa de cambrera i juga a bàsquet en un club de la ciutat. A més, participa d'algunes de les activitats del Centre Social L'Obrera.Segons ha detallat el grup de suport, a les 21 hores del passat 15 d'octubre els Mossos d'Esquadra "la van segrestar" i des de llavors està empresonada a Wad-Ras.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor