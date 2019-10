Mares i Àvies per la República: «No permetrem que prenguin als joves els drets que nosaltres vam conquerir»

El mocador vermell al cap, un dels trets distintius Foto: Albert Hernàndez

S'identifiquen per dur un mocador vermell i són conegudes com el Col·lectiu Mares i Àvies per la República (MAR) de Sabadell . Una altra iniciativa sorgida a la ciutat per "defensar els fills i nets" que han sortit al carrer com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem i han estat víctimes de la "impunitat policial". Però també de fiscals i jutges que acusen el jovent de ser terroristes. Isabel Casals, Elisabeth Revelles i Carme Salvans són, per ara, la cara visible i la veu d'aquest moviment que tot just acaba d'engendrar-se.- Carme: Naixem, perquè els joves s’han defensat i desprès els han anat a buscar. Hi ha molts vídeos i imatges de com ha actuat la policia aquests últims dies. Estem en contra de tot això, perquè hem de poder sortir al carrer. Siguin independentistes o no, defensem els seus drets. Així com, denunciem les tècniques agressives, atropellaments i els cops que ha rebut per les tècniques repressives de la policia, però també ho fem amb els periodistes, amb qui també ens solidaritzem.- Elisabeth: També ho fem com a grup de suport a les famílies que tenen algun membre a la presó o a l’hospital, ingressat per haver estat ferit per la policia. Al cap i a la fi, és traslladar-los un missatge de suport, que estem amb elles i que seguirem defensant als nostres fills i nets.- Carme: L’operatiu de la Guàrdia Civil del passat 23 de setembre no era gent gran a qui van anar a buscar. Al contrari, era gent més jove. Contra qui va la policia? No anem bé així. Si volen repressió, que la facin contra tot el poble i no només contra una determinada generació. Volem ser una eina d’empoderament, colze a colze amb el jovent, perquè no permetrem que treguin als joves els drets que nosaltres vam conquerir.- Isabel: La idea és que, fins ara, a les manifestacions era gent gran. Sembla que han sortit en tromba els joves i la policia amb ells s’ha atrevit més. Davant d’això, les mares i les àvies, hem reaccionat i hem sorgit nosaltres, perquè no pot ser. Hem de protegir-los i dir: “Què feu? Són fràgils”.- Elisabeth: Si vol, és clar! Aquest col·lectiu no té restriccions, està obert a tothom i no només a dones, tot i que el títol així ho pugui semblar. Nosaltres rebem a totes les persones, també a avis, pares i tiets. Animem a la gent que s’adhereixi, perquè hem de ser moltes pers sortir al carrer i protestar.- Carme: Personalment, em sap molt de greu, perquè un dels detinguts el passat 23 de setembre estava al procés participatiu de Festa Major. I ara aquesta persona està a Madrid. Es tracta d’algú que ha treballat per Sabadell, per la cultura. Trobo a faltar un mínim d’empatia, crec que és el que hauria de mostrar.- Elisabeth: Està tenint un paper nul en tot aquest tema i sembla que no vol saber res de tot això.- Isabel: Bàsicament, de presència. Davant de qualsevol agressió o vulneració, serem allà al davant. Si els joves munten una manifestació, serem el cordó de primera línia, per evitar mals majors.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor