Un grup transversal liderarà la primera etapa de l'Assemblea de Càrrecs Electes

▶️ Ja està obert el REGISTRE per a l'Assemblea de Càrrecs Electes del proper dimecres 30 d'octubre.

👉 Per participar-hi cal inscriure's a: https://t.co/csa5muXbLW pic.twitter.com/B6bimz7mHx — Consell per la República Catalana (@ConsellxRep) October 25, 2019

L'Assemblea de Càrrecs Electes es posarà en marxa el 30 d'octubre i ho farà amb un grup promotor transversal format per totes les sigles sobiranistes del país. Els integrants d'aquest grup s'han reunit aquest divendres a les Quatre Columnes de Puig i Cadafalch per cridar a participar en l'Assemblea de dimecres vinent, data proposada per Carles Puigdemont com a president del Consell per la República.Entre els promotors hi haurà Joan Borràs, alcalde d'El Papiol (ERC); Jesús Calderer, alcalde de Cercs (Demòcrates de Catalunya); Anna Erra, alcaldessa de Vic (JxCat); Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges (ERC), Cristina Mundet, alcaldessa de Vilobí d'Onyar (Independents per La Selva), Aurora Carbonell, alcaldessa de Sitges (ERC); Mercè Esteve, alcaldessa de Begues (JxCat), Dolors Pons, alcaldessa de Viladamat (CUP), Jordi Fortuny, regidor a Tarragona (Moviment d'Esquerres); i Dolors Sabater, regidora de Guanyem Badalona i alcaldessa de la ciutat fins l'any passat.Sabater, precisament, té opcions de convertir-se en una de les cares més visibles de l'Assemblea, almenys en aquesta fase fundacional. L'organisme aspira a sumar alcaldes, regidors, diputats, senadors i eurodiputats de les formacions sobiranistes. Va ser una de les mesures anunciades pel Consell per la República en el segon aniversari de l'1-O com a resposta a la sentència del Tribunal Suprem. Hi participaran els electes d'ERC, de la CUP, de Demòcrates de Catalunya i de grups independents sobiranistes, amb la incògnita de què faran les bases dels comuns.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor