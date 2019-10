Els comuns proposen recuperar el «pacte social» per sortir de la situació de «bloqueig» que viu Catalunya

Els candidats d'En Comú Podem han explicat que aquesta taula de diàleg ha de servir “per blindar i desenvolupar l’autogovern de Catalunya” que ara mateix veuen “amenaçat per la dreta”, ha dit Jaume Asens, que ha afegit que caldrà “emfatitzar amb totes les posicions” per assolir aquest acord.En el mateix debat a 4 els comuns també han opinat sobre la sentència del Tribunal Suprem als líder independentistes. El candidat d’En Comú Podem al Congrés dels Diputats, Jaume Asens, ha dit que és una sentència “injusta” i ha explicat que “sense l’alliberament dels presos i el retorn dels exiliats aquest consens que volem no serà possible”. Per això, Asens ha insistit que cal “derogar” el delicte de sedició, que ha recordat “no existeix a cap altre país”.Sobre les trucades del president Quim Torra i Pedro Sánchez, el candidat lila ha trobat “incomprensible” que el PSOE “hagi sigut capaç de dialogar amb ETA i no sigui capaç de fer-ho amb l’independentisme”. En aquesta línia, el líder estatal d’Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha acusat Pedro Sánchez de “participar en el joc de la dreta” quan parla d’aplicar el 155 i d’activar la llei de seguretat nacional a Catalunya. “Sanchez esta més pendent del 10 de novembre que de solucionar els problemes reals d’Espanya” ha sentenciat Garzón.La portaveu dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha aprofitat el seu torn de paraula per opinar sobre l’executiu de Quim Torra i ha assegurat que “ens trobem amb un govern desorientat, sense full de ruta ni en el tema social ni en el nacional”. Per això, ha aprofitat per demanar eleccions també a Catalunya, després d’afirmar que un dels errors de l’independentisme “ha estat posar a Quim Torra de president de la Generalitat”.L’acte celebrat a La Farga de l’Hospitalet ha acollit prop d’un miler de persones, que han aplaudit enèrgicament cada una de les intervencions dels candidats quan es referien a les reiterades crides al diàleg que han fet.