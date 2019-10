Cuixart: «Soc a la presó per defensar els drets humans, no la independència»

Jordi Cuixart ha afirmat en una entrevista a 'Reuters' que és a la presó "per defensar els drets humans, no la independència". Des del centre penitenciari de Lledoners, on compleix una pena de nou anys de presó per sedició pels fets del 20 de setembre del 2017 davant del Departament d'Economia, el president d'Òmnium Cultural ha afirmat que continua a favor de la separació de Catalunya d'Espanya i que donaria suport a un altre referèndum d'autodeterminació.Tot i això, ha criticat els aldarulls que hi va haver la setmana passada a diversos indrets del país en el context dels actes de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem. Alhora, Cuixart ha acusat el govern espanyol de negligir l'opció del diàleg per resoldre la crisi política de Catalunya.