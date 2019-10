Torra agraeix als Bombers el seu paper l'1-O «defensant el poble»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha agraït aquest divendres als Bombers que estiguin al costat de les persones més vulnerables i la seva actuació durant el referèndum de l'1-O: "Vau estar on us corresponia: defensant el poble".

En un comunicat, presidència ha informat que Torra ha fet aquestes manifestacions durant l'entrega de medalles d'honor i les distincions del cos de Bombers de la Generalitat al Centre de Cultura Municipal de Valls (Tarragona), on ha entregat 482 premis dels anys 2019 i 2018 -aquest últim any no es van entregar per l'aplicació del 155 de la Constitució-.

Torra ha iniciat el seu discurs i n'ha expressat el condol per la confirmació de la segona víctima mortal a Tarragona a causa del temporal de pluja i ha destacat el "desplegament extraordinari" dels cossos d'emergències.

També ha assegurat que el Govern està fent un esforç pressupostari per revertir la precarietat en el cos i ha recordat que el 2020 s'incorporaran 400 nous bombers funcionaris, dels quals 150 ja s'estan formant a l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).

"No estem fent res excepcional, sinó justícia", ha afirmat el president, i ha assegurat que es continuarà tenint en compte el cos en els propers pressupostos.

