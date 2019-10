Barcelona instal·larà 4 llibreries mòbils per fomentar la lectura

L'Ajuntament de Barcelona instal·larà quatre llibreries mòbils als barris de Sant Antoni i de Poblenou per fomentar la lectura, en el marc del Programa d'Acció Lectora 2019-2020. En una roda de premsa aquest dijous, el tinent d'alcalde de Cultura, Joan Subirats, ha dit que aquest projecte vol "naturalitzar la presència dels llibres a l'espai públic de la ciutat".Aquestes llibreries seran accessibles en diferents franges horàries, estaran gestionades per entitats col·laboradores de cada barri i permetran que els usuaris puguin agafar i deixar llibres. Se situaran al passatge Trullàs i la plaça Dolors Piera del Poblenou i a la vorera del carrer Calàbria 66 i la part perimetral del Mercat de Sant Antoni, a la cantonada dels carrers Comte d'Urgell i Tamarit.Les llibreries, construïdes amb xapes metàl·liques de color vermell, tenen capacitat per 120 llibres, i Subirats ha dit que provindran de donatius privats i aportacions de llibres de les biblioteques de Barcelona.Aquest nou Programa d'Acció Lectora també inclou debats literaris en 11 museus i espais patrimonials de la ciutat, i lectures en 20 centres de formació d'adults, que preveuen arribar a unes 1.000 persones. En el marc de la propera edició del Festival BCNegra, s'iniciarà un projecte pilot que aproparà les dinàmiques de club de lectura i treball sobre text a 200 joves de Primària i ESO.L'organització preveu que continuïn els projectes de 'Lectures a l'Estadi', que vincula a clubs esportius de la ciutat com el FC Barcelona, el CE Europa, el FC Martinenc, l'UE Sants, el CE Júpiter i l'UE Sant Andreu. També repetiran els programes 'Lectures explosives. Clubs de lectura augmentada'; el 'Menjallibres'; l''Et conec d'oïdes'; el 'Llegir abans de guarir', i el 'Literapolisbcn'.Subirats ha detallat que en la primera edició del Programa d'Acció Lectora 2018-2019 van participar 15.653 persones, i va comptar amb un total de 631 accions de foment de la cultura.

