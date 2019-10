Milers d'estudiants protesten a Barcelona contra la repressió al jovent de Catalunya

Centenars d'estudiants protesten a Barcelona contra la repressió al jovent de Catalunya; ho explica @JordiVelert amb imatges de Paula Roqué (@FotografaRoque) https://t.co/WNQHiqksAu #SentènciaProcés pic.twitter.com/l2ExnWJnij — NacióDigital (@naciodigital) October 25, 2019

EN DIRECTE La manifestació baixa per Via Laietana i s'acosta a la comissaria de la Policia Nacional en direcció la plaça de Sant Jaume; informa @JordiVelert amb imatges de @FotografaRoquehttps://t.co/I9hqN5RjVT #SentenciaProces pic.twitter.com/psuMyMYNYg — NacióDigital (@naciodigital) October 25, 2019

EN DIRECTE La manifestació s’atura davant el cordó policial que protegeix la comissaria de la Policia Nacional. Crits contra les forces de seguretat; informa @JordiVelert, imatges de @FotografaRoque https://t.co/I9hqN5RjVT #SentenciaProces pic.twitter.com/uTT4MeZd74 — NacióDigital (@naciodigital) October 25, 2019

EN DIRECTE Els @mossos protegeixen la prefectura de la Policia Nacional mentre els manifestants criden “Urquinaona, ho tornarem a fer” i "fora les forces d'ocupació"; informa @JordiVelert https://t.co/I9hqN5RjVT #SentenciaProces pic.twitter.com/Rr8SlCJjZi — NacióDigital (@naciodigital) October 25, 2019

Centenars d'estudiants convocats per diverses entitats han sortit al carrer aquest dijous al vespre en una manifestació sota el lema Si ens preneu el futur, ens trobareu als carrers. La marxa ha sortit de la plaça Universitat a les 19 hores, fins on han arribat diverses columnes des de Sants, l'Esquerra de l'Eixample, el Clot, la plaça Molina, Collblanc i Mataró.El gruix de manifestants s'ha desplaçat pel carrer Pelai, des d'on han entonat proclames per la independència i en crítica a la gestió del Govern de la Generalitat, sobretot contra el conseller d'Interior, Miquel Buch. La manifestació ha avançat direcció a la plaça de Sant Jaume pels carrers cèntrics de Barcelona, passant per Via Laietana i Urquinaona, dues de les zones més conflictives en els aldarulls de la setmana passada a la capital catalana.En un moment del vespre, la marxa ha passat per la prefectura de la Policia Nacional, un altre dels punts calents dels enfrontaments entre la policia i els manifestants arran de la sentència de l'1-O. La manifestació s'ha aturat i s'han cantat proclames contra la policia espanyola, la repressió policial i reivindicant els fets a la plaça barcelonina: "Urquinaona, ho tornarem a fer".El fet no ha anat més enllà de l'escridassada, i després d'uns minuts la manifestació ha seguit el seu curs cap a la plaça Sant Jaume. Els manifestants han seguit cridant consignes com 'Preses al carrer' o 'Amnistia i Llibertat'. Quan han arribat a la plaça Sant Jaume ja quedaven només unes desenes de persones de la primera concentració.La convocatòria, que agrupava diverses entitats juvenils i activistes, ha arreplegat centenars d'estudiants en solidaritat, sobretot, dels joves empresonats, detinguts i lesionats en els aldarulls de l'última setmana a Catalunya.En paral·lel, un altre grup de persones concentrades a plaça Catalunya, aquestes convocades per l'ANC, s'ha desplaçat fins a plaça Sant Jaume, mostrant cartells amb els rostres dels presos independentistes o lletres que conformaven la paraula 'Freedom'. També duien el llum dels telèfons mòbils obert.

